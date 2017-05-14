ЦИК назвал имя 35-го депутата Парламента Абхазии: Леонид Чамагуа

СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Леонид Чамагуа избран депутатом VI созыва Народного собрания – Парламента Абхазии, сообщили корреспонденту Sputnik председатели первого и второго избирательных участков Гудаутского округа № 17 Роланд Гарцкия и Валико Тания в воскресенье 14 мая.

По подсчетам избирательной комиссии, за Леонида Чамагуа проголосовали 1389 избирателей, за Леонида Лакербая — 1169. С перевесом в 220 голосов победил Леонид Чамагуа.

Всего в избирательных списках по двум участкам числится 4060 человек.

В первом туре выборов депутатов Народного Собрания Абхазии, который состоялся 12 марта 2017 года, жители республики избрали только 12 депутатов. Второй тур прошел 26 марта 2017 года.

В округе № 17 Гудаутского района ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. Там были назначены перевыборы на 14 мая 2017 года.

С целью обеспечения свободного волеизъявления граждан страны на выборах в Парламент по избирательному округу № 17 Кабинет Министров Абхазии продлил срок действия внутренних паспортов граждан Абхазии образца 2005 года до 15 мая 2017 года.