01:15 15 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Второй тур выборов в парламент Абхазии

ЦИК назвал имя 35-го депутата Парламента Абхазии: Леонид Чамагуа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламент Абхазии (134)
30940

На выборы в Парламент – Народное собрание Республики Абхазия, которые прошли 14 мая на избирательном округе №17 Гудаутского района, на место в Парламенте претендовали Леонид Лакербая и Леонид Чамагуа.

СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Леонид Чамагуа избран депутатом VI созыва Народного собрания – Парламента Абхазии, сообщили корреспонденту Sputnik председатели первого и второго избирательных участков Гудаутского округа № 17 Роланд Гарцкия и Валико Тания в воскресенье 14 мая. 

По подсчетам избирательной комиссии, за Леонида Чамагуа проголосовали 1389 избирателей, за Леонида Лакербая — 1169. С перевесом в 220 голосов победил Леонид Чамагуа. 

Архивное фото
© Sputnik.
Лица нового Парламента Абхазии: 34 из 35

Всего в избирательных списках по двум участкам числится 4060 человек.

В первом туре выборов депутатов Народного Собрания Абхазии, который состоялся 12 марта 2017 года, жители республики избрали только 12 депутатов. Второй тур прошел 26 марта 2017 года.

В округе № 17 Гудаутского района ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. Там были назначены перевыборы на 14 мая 2017 года. 

С целью обеспечения свободного волеизъявления граждан страны на выборах в Парламент по избирательному округу № 17 Кабинет Министров Абхазии продлил срок действия внутренних паспортов граждан Абхазии образца 2005 года до 15 мая 2017 года.

Темы:
Парламент Абхазии (134)

По теме

Депутаты и Комитеты: расстановки в Парламенте Абхазии
Два из девяти: депутаты Парламента выбрали комитеты для работы
Депутаты Парламента Абхазии предложили вести онлайн трансляции заседаний


Главные темы

  • Внук Баграта Шинкуба Заур Шинкуба с семьей
    Внук Баграта Шинкуба: вдохновил пример деда

    Заур Шинкуба, внук Баграта Шинкуба, сейчас живет в Анкаре, работает первым секретарем российского посольства в Турции, в интервью корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову он поделился своими воспоминаниями о дедушке и рассказал о жизни своей семьи.

    662
  • Люди смотрят выступление Валерии Адлейба на шоу Ты супер! на Брехаловке
    Валерия Адлейба и домино

    Жители и гости Сухума смотрели трансляцию полуфинала проекта "Ты супер!" на Брехаловке.

    847
  • Друзья по школе-интернату из Очамчыры передали Лере письма и подарки
    Полуфинал "Ты супер!": признание в любви на сцене

    Валерия Адлейба и еще трое участников детского международного вокального шоу "Ты супер!" вышли в финал, который пройдет 26 мая на сцене Государственного Кремлевского дворца.

    1252

Орбита Sputnik

  • Протест у здания парламента Молдовы
    Выбор выбора

    Чуть более тысячи человек собралось в Кишиневе перед зданием парламента Молдовы на протест против изменения избирательной системы.

  • Водитель автобуса, архивное фото
    Узбекский извоз

    В Узбекистане начался набор тысячи человек, желающих трудиться в компании Мосгортранс водителем маршрутного автобуса.

  • Памятник советским воинам в Шяуляе, фото с места событий
    Снести нельзя оставить

    Мэрия литовского города Шяуляй не знает, как поступить с обелиском и захоронением советских солдат находящимися на центральной площади.

  • Валерия Адлейба в полуфинале шоу Ты супер!
    В шаге от триумфа

    Представительница Абхазии Лера Адлейба прошла в финал конкурса "Ты супер!" с песней казахстанской певицы Розы Рымбаевой.

  • Архивное фото хирургов во время операции
    Журналисты в беде

    Глава фонда "Журналисты в беде" Рамазан Есергепов получил ножевое ранение в живот в поезде Алматы-Астана и несколько часов истекал кровью.

  • Маргус Цахкна
    Остался без крыши

    В доме министра обороны Эстонии Маргуса Цахкна произошел пожар, из-за чего сгорела часть крыши и наружной стены.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

В.Г. Ардзинба
Владислав Ардзинба: ученый лидер
Путин сыграл на рояле в Китае
"Город над вольной Невой" и "Московские окна": Путин сыграл на рояле в Китае
Как организовать отличный пикник
Идеальный пикник: готовимся

Соцсети

Sputnikabkhazia