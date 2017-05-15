Турсоюз Абхазии: мошенники стали более оснащенными

СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Мошенники в туристической сфере стали более оснащенными в том плане, что они стали делать все документы, которые делают обычные турагентства, сказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.
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"Они стали даже высылать форму, где нужно заполнить данные, дату рождения. Они даже заполняют договоры, подписывают их", — добавила она.
Для того чтобы не было обманутых туристов, необходимо провести полную регистрацию всех объектов.
"Для этого просто нужно проделать определенную работу. Если этот реестр будет существовать на официальном сайте Министерства по туризму, Гильдии отельеров, с телефонами директоров объектов размещения и реквизитами, тогда тот турист, который позаботится о свой безопасности, может зайти на сайт, посмотреть на реквизиты отеля, гостиницы или пансионата и сверить их", — сказала она.
Калягина отметила, что сайт с указанием отелей, гостиниц и пансионатов уже создается Гильдией отельеров Абхазии.
"Самая распространенная форма мошенничества, когда мошенники создают сайты в интернете. Там размещаются "липовые" контакты, которые не имеют отношения к тем, кто продает путевки в Абхазию. Также мошенники размещают в сети фотографии домов отдыха, санаториев, найденные ими на просторах интернета", — пояснила она.
По словам Калягиной, в прошлом году к ним обращались туристы, которые купили путевки в мюссерский пансионат.
"Один из распространенных обманов — это когда туристы заполняют какую-то анкету, затем им присылают реквизиты, затем люди отправляют деньги", — отметила она.
4 мая пожилая семейная пара из Сыктывкара обратилась с заявлением о мошенничестве в полицию. Сумма ущерба от действий аферистов составила 126 тысяч 800 рублей.
В ходе проверки сотрудники полиции установили, что сыктывкарцы решили провести летний отпуск в Абхазии. Для покупки санаторно-курортных путевок пенсионеры решили воспользоваться интернетом. После долгих поисков по разным ссылкам и сайтам потерпевшие зашли на сайт “Bagripsh.info“. Ознакомившись с ценами и условиями, пара решилась купить путевки на всю семью. Однако после перевода денег путевки им так и не пришли. После они позвонили в санаторий, номер которого был указан на сайте, где им сказали, что у курорта нет официального сайта, а путевки через интернет не продаются.