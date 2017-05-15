Турсоюз Абхазии: мошенники стали более оснащенными

СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Мошенники в туристической сфере стали более оснащенными в том плане, что они стали делать все документы, которые делают обычные турагентства, сказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

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"Они стали даже высылать форму, где нужно заполнить данные, дату рождения. Они даже заполняют договоры, подписывают их", — добавила она.

Для того чтобы не было обманутых туристов, необходимо провести полную регистрацию всех объектов.

© Sputnik. Илона Хварцкия Ахба: 20 российских туристов обмануты мошенниками в этом году

"Для этого просто нужно проделать определенную работу. Если этот реестр будет существовать на официальном сайте Министерства по туризму, Гильдии отельеров, с телефонами директоров объектов размещения и реквизитами, тогда тот турист, который позаботится о свой безопасности, может зайти на сайт, посмотреть на реквизиты отеля, гостиницы или пансионата и сверить их", — сказала она.

Калягина отметила, что сайт с указанием отелей, гостиниц и пансионатов уже создается Гильдией отельеров Абхазии.

"Самая распространенная форма мошенничества, когда мошенники создают сайты в интернете. Там размещаются "липовые" контакты, которые не имеют отношения к тем, кто продает путевки в Абхазию. Также мошенники размещают в сети фотографии домов отдыха, санаториев, найденные ими на просторах интернета", — пояснила она.

По словам Калягиной, в прошлом году к ним обращались туристы, которые купили путевки в мюссерский пансионат.

"Один из распространенных обманов — это когда туристы заполняют какую-то анкету, затем им присылают реквизиты, затем люди отправляют деньги", — отметила она.

4 мая пожилая семейная пара из Сыктывкара обратилась с заявлением о мошенничестве в полицию. Сумма ущерба от действий аферистов составила 126 тысяч 800 рублей.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что сыктывкарцы решили провести летний отпуск в Абхазии. Для покупки санаторно-курортных путевок пенсионеры решили воспользоваться интернетом. После долгих поисков по разным ссылкам и сайтам потерпевшие зашли на сайт “Bagripsh.info“. Ознакомившись с ценами и условиями, пара решилась купить путевки на всю семью. Однако после перевода денег путевки им так и не пришли. После они позвонили в санаторий, номер которого был указан на сайте, где им сказали, что у курорта нет официального сайта, а путевки через интернет не продаются.



