Калягина о мошенничестве в турсфере: создаются "липовые" сайты

"Самая распространенная форма мошенничества, когда мошенники создают сайты в интернете. Там размещаются "липовые" контакты, которые не имеют отношения к тем, кто продает путевки в Абхазию. Также мошенники размещают в сети фотографии домов отдыха, санаториев, найденные ими на просторах интернета", — сказала она.

По словам Калягиной, в прошлом году к ним обращались туристы, которые купили путевки в Мюссерский пансионат. Было создано несколько сайтов, которые были созданы именно под пансионат в Мюссере, сообщила Калягина.