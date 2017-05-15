Калягина о мошенничестве в турсфере: создаются "липовые" сайты

По словам Калягиной, в прошлом году к ним обращались туристы, которые купили путевки в Мюссерский пансионат. Было создано несколько сайтов, которые были созданы именно под пансионат в Мюссере, сообщила Калягина.
По словам Калягиной, в прошлом году к ним обращались туристы, которые купили путевки в Мюссерский пансионат. Было создано несколько сайтов, которые были созданы именно под пансионат в Мюссере, сообщила Калягина.
Ресторан "Амра" в Сухуме будет закрыт, чтобы избежать несчастных случаев.
Со дня рождения Народного писателя и поэта Абхазии Баграта Шинкуба прошло 100 лет. Sputnik Абхазия предлагает пройти тест на знание его творчества.
Четыре абхазских музея присоединятся в этом году к акции "Ночь в музее", которая проедет в четверг 18 мая.
Минск не стал в качестве симметричного ответа вводить пограничный контроль для рейсов, прилетающих из России.
Порядка 4,5 тысяч российских новобранцев пополнят военные части на Северном Кавказе и в Южной Осетии в рамках весеннего призыва.
Возрождение Шелкового пути в новом формате является своевременным ответом на усилившиеся в мире кризисы, считает Нурсултан Назарбаев.
Президент Финляндии в ходе международной конференции в Таллинне заявил, что обещания о стабильной и процветающей Европе не выполнены
Цены на нефть вновь взлетят после заявлений о продлении соглашения по заморозке уровня добычи нефти, считают эксперты.
В городе Ош на юге Кыргызстана обрушился аттракцион «Цепочная карусель», в результате чего пострадали 11 человек.
Российская пехота при поддержке авиации поборется с террористами в ходе учений "Душанбе-Антитеррор-2017".
Правящая Республиканская партия Армении одержала победу на выборах в Совет старейшин Еревана, а значит, смены мэра столицы не будет.
В Латвии нельзя исключать действий против государственной власти и подрыва политической стабильности, считают в местном МВД.
Насколько готовы новые дома, строившиеся в Молдове в сжатые сроки, к удару карпатского землетрясения.
Стоимость одного доллара на "черном рынке" Узбекистана вновь преодолела психологический рубеж в 8 тысяч сумов.
Учения коммуникационных групп НАТО "Прочный кобальт" пройдут в Литве с 21 мая по 2 июня.
ЦИК Абхазии назвал имя последнего 35-го депутата Парламента республики, им стал Леонид Чамагуа.
Возрождение Шелкового пути в новом формате является своевременным ответом на усилившиеся в мире кризисы, считает Нурсултан Назарбаев.
Президент Финляндии в ходе международной конференции в Таллинне заявил, что обещания о стабильной и процветающей Европе не выполнены