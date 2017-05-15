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Анна Калягина
© Sputnik / Томас Тхайцук

Калягина о мошенничестве в турсфере: создаются "липовые" сайты

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Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина в интервью радио Sputnik рассказала о мошеннических схемах, по которым туристам из России продают поддельные путевки в Абхазию.

"Самая распространенная форма мошенничества, когда мошенники создают сайты в интернете. Там размещаются "липовые" контакты, которые не имеют отношения к тем, кто продает путевки в Абхазию. Также мошенники размещают в сети фотографии домов отдыха, санаториев, найденные ими на просторах интернета", — сказала она.

По словам Калягиной, в прошлом году к ним обращались туристы, которые купили путевки в Мюссерский пансионат. Было создано несколько сайтов, которые были созданы именно под пансионат в Мюссере, сообщила Калягина.

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