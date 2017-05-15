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Многодетная семья снимает часть барачного домика в Агудзере

Эмма и ее "ласточкин" дом

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Почему много детей - это не только хлопоты, но и большое счастье, узнала корреспондент Sputnik Амра Амичба, побывав в абхазской многодетной семье Шерозия в преддверии Международного дня семьи, который отмечают во всем мире 15 мая.

Sputnik, Амра Амичба.

В семье Эммы Ахмед-оглы и Анзора Шерозия шестеро детей. Самому младшему Рустаму год и три месяца, а старшему Хаджарату 16 лет. Именно маленький улыбающийся Рустам с мамой и встретил нас у калитки небольшого барачного домика, который снимает семья в поселке Агудзера Гулрыпшского района. 

Архивное фото
© Фото: unsplash.com
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Мой коллега, фотокорреспондент Sputnik Томас Тхайцук на сей раз выгружал из машины в первую очередь не свою технику, а выступил в роли запоздавшего Деда Мороза, который в мае привез для детей большущий пакет разнообразных конфет.    

Приветливая 33-летняя Эмма пригласила в дом, дети играли во дворе, погода была солнечной и теплой, поэтому решили перенести беседу с многодетной мамой в тень под  дерево. 

Подоспевшая 12-летняя Луана, которая, кстати, мечтает стать адвокатом, уже сейчас проявляет лидерство, от имени всех детей, которых от любимой игры не отвлекла перспектива полакомиться  вкусностями, поблагодарила "Деда Мороза" и деловито занесла подарок в дом. 

Луана также смотрит за младшими, трехлетним Шабатом и шестилетней Эланой, когда родители уходят на работу. А работа у Эммы и Анзора сезонная, временная. 

Луана (посередине) смотрит за младшими Эланой и Шабатом, когда родители работают
© Sputnik / Томас Тхайцук
Луана (посередине) смотрит за младшими Эланой и Шабатом, когда родители работают

"Сейчас позвали на сбор клубники. Ее в этом году много в теплицах вырастили, надо же кому-то собирать. А это хоть какая-то, но денежка. Осенью еду на сбор мандаринов на близлежащие плантации", — сказала Эмма. 

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Главы семьи не было дома, неожиданно подвернулась работа на несколько часов, ушел незадолго до нашего приезда. Сына Хаджарата тоже не было дома, он увлекается футболом, пошел погонять мяч с соседскими ребятами.  А 13-летняя Лана, по словам Эммы Ахмед-оглы, пошла на репетицию в агудзерский клуб.

"Лана мечтает стать певицей. Понимающие люди говорят, что  у нее и голос хороший. Сейчас готовится с классом к выступлению в школе на последнем звонке", — объяснила Эмма.

Заботливая мама знает все о своих детях —  об их увлечениях, желаниях, кем они хотят стать, какие предпочтения в еде у каждого домочадца. 

Трехлетний Шабат Шерозия – любитель абхазского акуда и абысты
© Sputnik / Томас Тхайцук
Трехлетний Шабат Шерозия – любитель абхазского акуда и абысты

"Шабат у нас очень любит акуд (абх. – фасолевый соус). Ни за что не польстится ни на какие каши, конфеты. Всегда хочет только акуд и абыста (абх. – мамалыга)", — заметила она.

Эмма напомнила неутомимую ласточку, весеннюю, легкую, «чирикающую», которая ежедневно вылетает из гнезда, чтобы у ее любимых "птенчиков" было самое необходимое. То, что отличает семью и сразу бросается в глаза и чувствуется сердцем, – это приветливость, улыбчивость, открытость и доброта, царящие в ней. 

Несмотря на сложные бытовые условия, родители стараются сделать так, чтобы дети этого не ощущали.  

Поженившись в совсем юном возрасте, Эмме было 15 лет, Анзору – 19, молодожены жили в собственном доме с родителями в Гулрыпшском районе. Несколько лет назад Анзор попал в аварию, понадобились деньги на операцию и дальнейшую реабилитацию. Семья влезла в долги, взяли кредит, который стало трудно выплачивать. Чтобы расплатиться с кредиторами, пришлось продать дом, в котором жила вся семья.

Любимец всей семьи Рустам, которому всего годик и три месяца, на руках у матери Эммы Ахмед-оглы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Любимец всей семьи Рустам, которому всего годик и три месяца, на руках у матери Эммы Ахмед-оглы

"У мужа в ноге стояло около 18 спиц, до сих пор  хромает, до конца не восстановился, поэтому тяжелым физическим трудом заняться не может", — сетует Эмма. 

За шестерых детей в качестве ежемесячного пособия многодетные родители  получают в общей сложности 4 200 рублей. За аренду половины барачного домика в Агудзере семья платит 5 тысяч рублей в месяц. 

"Ничего не хочу, только собственную крышу над головой. Пока руки, ноги есть, буду работать, но недвижимость новую отстроить или купить мы не можем", — с грустью замечает многодетная мама.

Эмма Ахмед-оглы и Анзор Шерозия сами выросли в многодетных семьях: у Эммы два брата и две сестры, у Анзора трое братьев и две сестры. По словам Эммы, ни с чем не сравнима атмосфера в больших многодетных семьях.

Элана Шерозия в сентябре пойдет в первый классс
© Sputnik / Томас Тхайцук
Элана Шерозия в сентябре пойдет в первый класс

"Это лучше, чем расти одному. Ты знаешь, что у тебя есть родной человек, который тебя поддержит во всем. Помню, еще в школе мы горой стояли друг за друга, никого не давали в обиду. Также хочу, чтобы было и у моих детей", — признается она. 

Международный день семьи (International Day of Families), отмечаемый ежегодно 15 мая, провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. Цель этого дня — обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи.  




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