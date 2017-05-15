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"Детский" дом: многодетная мама поделилась мечтами

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(1:05 / 8.34Mb / просмотров видео: 29)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Семья Эммы Ахмед-оглы и Анзора Шерозия с шестью детьми живет в поселке Агудзера Гулрыпшского района в съемном барачном домике, в котором всего две комнаты.

Самому младшему ребенку Рустаму год и три месяца, а старшему Хаджарату 16 лет, девочкам Луане и Лане по 12 и 13 лет. Луана смотрит за младшими, трехлетним Шабатом и шестилетней Эланой, когда родители идут на работу. А работа у Эммы и Анзора сезонная, временная. 

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"Сейчас позвали на сбор клубники. Ее в этом году много в теплицах вырастили, надо же кому-то собирать. А это хоть какая-то, но денежка. Осенью иду на сбор мандарин на близлежащие плантации", — сказала 33-летняя Эмма. 

Поженившись  совсем в юном возрасте, Эмме было 15 лет, Анзору – 19, молодожены жили в собственном доме с родителями в Гулрыпшском районе. Несколько лет назад Анзор попал в аварию, понадобились деньги на операцию и дальнейшую реабилитацию. Семья влезла в долги, взяли кредит, который стало трудно выплачивать. Чтобы расплатиться с кредиторами, пришлось продать дом, в котором жила вся семья. 

За шестерых детей в качестве ежемесячного пособия многодетные родители  получают в общей сложности 4 200 рублей. За аренду половины барачного домика в Агудзере семья платит 5 тысяч рублей в месяц. 

"Ничего не хочу, только собственную крышу над головой. Пока руки, ноги есть, буду работать, но недвижимость новую отстроить или купить мы не можем", — удрученно сказала многодетная мама.

Несмотря на сложные бытовые условия, родители стараются сделать все, чтобы дети этого не ощущали.  




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