21:27 15 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото абитуриентов

Отобраны пять абхазских абитуриентов для обучения в МГИМО

© Sputnik. Виталий Аньков
В Абхазии
Получить короткую ссылку
41 0 0

Претенденты на поступление в МГИМО завершили сдачу экзаменов в МИД Абхазии.

СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Пятеро выпускников общеобразовательных школ рекомендованы внешнеполитическим ведомством Абхазии для обучения в МГИМО МИД России, об этом радио Sputnik сообщил заместитель министра иностранных дел республики Кан Тания.

Полную аудиоверсию беседы с Каном Тания слушайте здесь>>

Экзамены на поступление в МГИМО
© Sputnik. Джопуа Роберт
Первый прошел: поступающие в МГИМО сдали экзамен в Абхазии

"В воскресенье прошел четвертый завершающий экзамен для учащихся общеобразовательных школ Абхазии. К четвертому экзамену из 18 человек дошли 8. На предыдущих экзаменах отсеялись 10 человек, потому что они не добрали необходимые 60 баллов. Писали английский язык в виде теста. Тест был сложным. По его результатам осталось пять человек. Тест прошли все, никто не отсеялся, но мы суммировали баллы, полученные за предыдущие два экзамена и в сумме первые пять человек, набравшие наибольшее количество баллов рекомендованы к обучению в МГИМО", — рассказал Тания.

Замминистра отметил, что в середине июля этим пяти абитуриентам предстоит еще два тестирования уже непосредственно в МГИМО, но без проведения конкурсного отбора.  

Имена абитуриентов указаны на странице МИД Абхазии в социальной сети Facebook.

"К поступлению в МГИМО МИД России будут рекомендованы следующие пять абитуриентов: Куейза Куджба (Международно-правовой факультет), Виктория Перцхелия (Факультет Международных экономических отношений), Тхасоу Харазия (Факультет Международных экономических отношений), Александр Чкадуа (Факультет управления и политики), Ирина Элбакян (Факультет Международных отношений)", — перечислены имена абитуриентов на официальной странице ведомства.

Пять мест на бюджетной основе для обучения абхазских граждан в МГИМО с 2009 года ежегодно предоставляется Абхазии в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации. На данный момент в вузе обучается 41 студент из республики.




Главные темы

  • Гендиректор винзавода Николай Ачба
    Несправедливые упреки: сухумский винзавод в недоумении

    Глава администрации Сухума Адгур Харазия в интервью радио Sputnik Абхазия упрекнул бизнесменов в том, что они не оказывают помощь столице, а винзавод сливает производственные отходы в канализацию и не решает эту проблему. На заявление отреагировало руководство "Вина и воды Абхазии".

    1509
  • Матч IX тура между лидерами Чемпионата Абхазии по футболу Афоном и Гагрой
    "Афон" выиграл первый круг Чемпионата Абхазии по футболу

    Матч IX тура между лидерами Чемпионата Абхазии по футболу "Афоном" и "Гагрой" состоялся на новоафонском стадионе в понедельник 15 мая.

    76
  • Многодетная семья снимает часть барачного домика в Агудзере
    Эмма и ее "ласточкин" дом

    Почему много детей - это не только хлопоты, но и большое счастье, узнала корреспондент Sputnik Амра Амичба, побывав в абхазской многодетной семье Шерозия в преддверии Международного дня семьи, который отмечают во всем мире 15 мая.

    720

Орбита Sputnik

  • Обрушение части причала в кафе Амра.
    Сухумский провал

    В Сухуме обвалилась часть причала ресторана "Амра", который пользовался большой популярностью среди туристов в советские времена.

  • Тестирование
    Неученья тьма

    В ходе конкурсного отбора в "Назарбаев интеллектуальные школы" почти 70% тестируемых педагогов не смогли набрать пороговые 13 баллов из 25.

  • Минный тральщик ВМС Эстонии Admiral Cowan
    Морская очистка

    Минные тральщики НАТО очищают воды Эстонии от мин времен Первой и Второй мировых войн.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

В.Г. Ардзинба
Владислав Ардзинба: ученый лидер
Археологи нашли в Египте 17 мумий
Археологи нашли в Египте 17 мумий
Как организовать отличный пикник
Идеальный пикник: готовимся

Соцсети

Sputnikabkhazia