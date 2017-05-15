Отобраны пять абхазских абитуриентов для обучения в МГИМО

СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Пятеро выпускников общеобразовательных школ рекомендованы внешнеполитическим ведомством Абхазии для обучения в МГИМО МИД России, об этом радио Sputnik сообщил заместитель министра иностранных дел республики Кан Тания.

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© Sputnik. Джопуа Роберт Первый прошел: поступающие в МГИМО сдали экзамен в Абхазии

"В воскресенье прошел четвертый завершающий экзамен для учащихся общеобразовательных школ Абхазии. К четвертому экзамену из 18 человек дошли 8. На предыдущих экзаменах отсеялись 10 человек, потому что они не добрали необходимые 60 баллов. Писали английский язык в виде теста. Тест был сложным. По его результатам осталось пять человек. Тест прошли все, никто не отсеялся, но мы суммировали баллы, полученные за предыдущие два экзамена и в сумме первые пять человек, набравшие наибольшее количество баллов рекомендованы к обучению в МГИМО", — рассказал Тания.

Замминистра отметил, что в середине июля этим пяти абитуриентам предстоит еще два тестирования уже непосредственно в МГИМО, но без проведения конкурсного отбора.

Имена абитуриентов указаны на странице МИД Абхазии в социальной сети Facebook.

"К поступлению в МГИМО МИД России будут рекомендованы следующие пять абитуриентов: Куейза Куджба (Международно-правовой факультет), Виктория Перцхелия (Факультет Международных экономических отношений), Тхасоу Харазия (Факультет Международных экономических отношений), Александр Чкадуа (Факультет управления и политики), Ирина Элбакян (Факультет Международных отношений)", — перечислены имена абитуриентов на официальной странице ведомства.

Пять мест на бюджетной основе для обучения абхазских граждан в МГИМО с 2009 года ежегодно предоставляется Абхазии в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации. На данный момент в вузе обучается 41 студент из республики.



