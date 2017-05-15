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Кан Тания
© Sputnik / Томас Тхайцук

МИД о вступительных экзаменах в МГИМО: прошли абсолютно на прозрачной основе

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20110

Вступительные испытания на пять мест, предоставленных МГИМО республике, для выпускников общеобразовательных школ Абхазии завершились в воскресенье 14 мая.

"Впервые были приглашены преподаватели из МГИМО, которые присутствовали на экзаменах и проверяли работы", — сообщил заместитель министра иностранных дел Кан Тания.

По словам Тания, экзамены проходили в абсолютно прозрачной форме.

Полную версию беседы с Каном Тания читайте здесь>>

"Мы даже выходили в прямой эфир, по завершении экзаменов снимались копии с работ абитуриентов, которые предоставлялись родителям с правильными ответами. У них появилась возможность самостоятельно подсчитать, сколько баллов набрали их дети", — сообщил замминистра.  

На пять мест, предоставленных МГИМО республике, претендовали 18 человек. 

Пять мест на бюджетной основе для обучения абхазских граждан в МГИМО с 2009 года ежегодно предоставляется Абхазии в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации. На данный момент в вузе обучается 41 студент из республики.

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