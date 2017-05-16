"Процессы" пошли: художникам Абхазии окажут помощь

СУХУМ, 16 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Запущена первая программа поддержки художников Абхазии, в рамках которой будут выделяться гранты на реализацию различных проектов в области искусства, об этом заявила на пресс-конференции в Sputnik содиректор общественного фонда развития "Амшра" Элона Турава во вторник 16 мая.

"Мы все понимаем важность поддержки искусства в Абхазии, и поэтому фонд "Амшра" совместно с культурной площадкой СКЛАД запустил первую грантовую программу поддержки художников республики, аналогов которой в Абхазии еще не было", — сообщила Турава.

Суть проекта заключается в новом системном подходе в работе с художниками и, пока непопулярном в Абхазии, институте кураторства, что будет способствовать открытию новых имен в искусстве или возрождению старых.

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Программа, по мнению учредителей, может стать профессиональным "лифтом" для развития выставочной деятельности в республике.

"Художники получат денежный грант в размере до 30 тысяч рублей на реализацию своих творческих идей и возможность провести свою выставку на площадке СКЛАД", — пояснила Турава.

Куратор культурной площадки СКЛАД Асида Бутба рассказала о том, что в проекте могут принять участие не только профессиональные художники, но и любители. Возрастных ограничений нет.

"Основные критерии отбора проектов заключаются во внятной идее. Речь идет не просто о выставке, в которой собраны изображения в непонятной последовательности, а о каком-то посыле, который художник или куратор хочет донести до широких масс", — сказала Бутба.

Все желающие могут подать заявки, отправив письмо с портфолио из работ и текстом о концепции планируемой выставки на электронный адрес mail@sklad.space.