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Первые "Процессы": создатели нового проекта рассказали о помощи художникам Абхазии

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(2:48 / 20.05Mb / просмотров видео: 25)
SputnikБадри Есиава, Зафас Гамгия
© Sputnik. Бадри Есиава, Зафас Гамгия

Пресс-конференция, посвященная старту выставочной программы "Процессы" культурной площадки СКЛАД при поддержке общественного фонда развития "Амшра" прошла в пресс-центре Sputnik во вторник 16 мая.

Запущена первая программа поддержки художников Абхазии, в рамках которой будут выделяться гранты на реализацию различных проектов в области искусства.

Программа, по мнению учредителей, может стать профессиональным "лифтом" для развития выставочной деятельности в республике. 

"Художники получат денежный грант в размере до 30 тысяч рублей на реализацию своих творческих идей и возможность провести свою выставку на площадке СКЛАД", — пояснила Турава.

Куратор культурной площадки СКЛАД Асида Бутба рассказала о том, что в проекте могут принять участие не только профессиональные художники, но и любители. Возрастных ограничений нет.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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