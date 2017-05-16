Первые "Процессы": создатели нового проекта рассказали о помощи художникам Абхазии

Запущена первая программа поддержки художников Абхазии, в рамках которой будут выделяться гранты на реализацию различных проектов в области искусства.

Программа, по мнению учредителей, может стать профессиональным "лифтом" для развития выставочной деятельности в республике.

"Художники получат денежный грант в размере до 30 тысяч рублей на реализацию своих творческих идей и возможность провести свою выставку на площадке СКЛАД", — пояснила Турава.

Куратор культурной площадки СКЛАД Асида Бутба рассказала о том, что в проекте могут принять участие не только профессиональные художники, но и любители. Возрастных ограничений нет.

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