"Наглые глаза" вредителя: экологи Абхазии рады новой лаборатории

Sputnik, Владимир Бегунов.
"С помощью нашего нового оборудования я вам сейчас продемонстрирую "наглые глаза" мраморного клопа, который высасывает соки из фруктов", — говорит директор Института экологии АНА Роман Дбар.
Он кладет клопа под микроскоп и выводит увеличенное изображение на монитор ноутбука.
"Вот это хоботок, которым он прокалывает кожицу фруктов", — показывает ученый.
На весь экран появляется изображение огромного монстра с длинным шипом, торчащим из нижней губы, если понятие "губа" применимо к насекомому.
"А вот, собственно, и его глаза", — объясняет Дбар.
На экране появляются вылупленные глаза существа, морда которого напоминает лягушку.
"Это два крупных фасеточных глаза, — рассказывает ученый. – Но это не все, у него вот тут, выше, есть еще два маленьких простых глазка. Вот это четырехглазое существо создает столько проблем нашим фермерам и сельхозпредприятиям Абхазии".
Меня интересует вопрос: четыре глаза — это много или мало?
"Вообще у насекомых обычно пять глаз, — говорит директор Института экологии. – У этого вида клопов в ходе эволюции пятый оказался не нужен".
Микроскопы, столы, шкафы, ящички и контейнеры для личинок и насекомых – так выглядит лаборатория энтомологии и инвазивных видов, которую открыли в Институте экологии Абхазской Академии Наук. Проект реализован при содействии экологической организации "Апсабара" и Программы развития ООН.
Как рассказал Роман Дбар, институт получил возможность не только отремонтировать помещение, но и укомплектовать его необходимым лабораторным оборудованием. Таким лабораториям требуются мелкие инструменты, которые в магазине не купишь. Они заказывались в специализированных магазинах в Москве и доставлялись сюда экологической организацией "Апсабара" при финансовой поддержке Программы развития ООН.
В лаборатории уже идет работа. Помимо специалистов института, здесь проходят практику студенты биологического факультета Абхазского госуниверситета.
Первокурсница Лана классифицирует коллекцию засушенных насекомых института с помощью справочника.
"Я сейчас идентифицирую жуков и бабочек, это в данный момент – моя работа", — говорит она.
Еще несколько студентов занимаются тем же – учатся определять виды, разбирают коллекции.
Директор института демонстрирует морозильную камеру. Она рассчитана на проект заморозки семян самшита. Летом их начнут собирать ученые, студенты и волонтеры. Заморозят на десятилетие в расчете на то, что вредитель исчезнет или ослабеет. Потом снова начнется засев территории Абхазии колхидским самшитом.
"Семена будем помещать сюда в специальных боксах, — говорит Роман Дбар. — Они могут храниться без потери свойств на протяжении более десяти лет. Объем позволяет загрузить несколько десятков килограммов, но такого количества мы не соберем. Заморозим граммов 500-600. Это полмиллиона кустов в будущем".
Помимо клопов и самшита, лаборатория занимается исследованием пальмового долгоносика – нового вредителя, выявленного в прошлом году и угрожающего размножиться и уничтожить все пальмы в Абхазии.
Одна личинка, проникшая в ствол взрослого дерева, способна уничтожить его за сезон. Пока массового увеличения этого вредителя нет, но ученые предпочитают думать об этом заранее, учитывая самые пессимистичные прогнозы. С самшитом они уже опоздали.
"Отрадно находиться сегодня в этом пространстве и наблюдать за тем, как этот проект получил реальное воплощение, — говорит постоянный представитель Программы ООН Нильс Скотт через переводчика. – Нам было приятно работать с нашими партнерами – Институтом экологии. Сожаление возникает только в одном, что поводом для создания лаборатории послужили инвазивные виды насекомых в Абхазии, которые пагубно влияют на сельское хозяйство Абхазии".
Финансовую поддержку проекту через ПРООН оказывало правительство Германии. По словам Скотта, ФРГ еще в прошлом году начала предоставлять помощь Абхазии, когда понадобился специальный сельхозопрыскиватель для самшита.
"Но эти мероприятия были кратковременными, — говорит постпред. — Сейчас же появилась возможность более комплексной помощи решения этой проблемы".
По словам директора Института экологии АНА, лаборатория, помимо площадки для исследований ученых, станет базой и для нынешних студентов.