"Наглые глаза" вредителя: экологи Абхазии рады новой лаборатории

Sputnik, Владимир Бегунов.

"С помощью нашего нового оборудования я вам сейчас продемонстрирую "наглые глаза" мраморного клопа, который высасывает соки из фруктов", — говорит директор Института экологии АНА Роман Дбар.

Он кладет клопа под микроскоп и выводит увеличенное изображение на монитор ноутбука.

© Sputnik. Владимир Бегунов Пальма за сезон: аппетит вредителя

"Вот это хоботок, которым он прокалывает кожицу фруктов", — показывает ученый.

На весь экран появляется изображение огромного монстра с длинным шипом, торчащим из нижней губы, если понятие "губа" применимо к насекомому.

"А вот, собственно, и его глаза", — объясняет Дбар.

На экране появляются вылупленные глаза существа, морда которого напоминает лягушку.

"Это два крупных фасеточных глаза, — рассказывает ученый. – Но это не все, у него вот тут, выше, есть еще два маленьких простых глазка. Вот это четырехглазое существо создает столько проблем нашим фермерам и сельхозпредприятиям Абхазии".

Меня интересует вопрос: четыре глаза — это много или мало?

"Вообще у насекомых обычно пять глаз, — говорит директор Института экологии. – У этого вида клопов в ходе эволюции пятый оказался не нужен".

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Микроскопы, столы, шкафы, ящички и контейнеры для личинок и насекомых – так выглядит лаборатория энтомологии и инвазивных видов, которую открыли в Институте экологии Абхазской Академии Наук. Проект реализован при содействии экологической организации "Апсабара" и Программы развития ООН.

Как рассказал Роман Дбар, институт получил возможность не только отремонтировать помещение, но и укомплектовать его необходимым лабораторным оборудованием. Таким лабораториям требуются мелкие инструменты, которые в магазине не купишь. Они заказывались в специализированных магазинах в Москве и доставлялись сюда экологической организацией "Апсабара" при финансовой поддержке Программы развития ООН.

© Sputnik. Алексей Куденко На пороге катастрофы: пробы и ошибки борьбы с вредителями в Абхазии

В лаборатории уже идет работа. Помимо специалистов института, здесь проходят практику студенты биологического факультета Абхазского госуниверситета.

Первокурсница Лана классифицирует коллекцию засушенных насекомых института с помощью справочника.

"Я сейчас идентифицирую жуков и бабочек, это в данный момент – моя работа", — говорит она.

Еще несколько студентов занимаются тем же – учатся определять виды, разбирают коллекции.

Директор института демонстрирует морозильную камеру. Она рассчитана на проект заморозки семян самшита. Летом их начнут собирать ученые, студенты и волонтеры. Заморозят на десятилетие в расчете на то, что вредитель исчезнет или ослабеет. Потом снова начнется засев территории Абхазии колхидским самшитом.

"Семена будем помещать сюда в специальных боксах, — говорит Роман Дбар. — Они могут храниться без потери свойств на протяжении более десяти лет. Объем позволяет загрузить несколько десятков килограммов, но такого количества мы не соберем. Заморозим граммов 500-600. Это полмиллиона кустов в будущем".

Помимо клопов и самшита, лаборатория занимается исследованием пальмового долгоносика – нового вредителя, выявленного в прошлом году и угрожающего размножиться и уничтожить все пальмы в Абхазии.

Одна личинка, проникшая в ствол взрослого дерева, способна уничтожить его за сезон. Пока массового увеличения этого вредителя нет, но ученые предпочитают думать об этом заранее, учитывая самые пессимистичные прогнозы. С самшитом они уже опоздали.

© Sputnik. Наала Авидзба Директор НИИ сельского хозяйства: разработан метод борьбы с лесным клопом

"Отрадно находиться сегодня в этом пространстве и наблюдать за тем, как этот проект получил реальное воплощение, — говорит постоянный представитель Программы ООН Нильс Скотт через переводчика. – Нам было приятно работать с нашими партнерами – Институтом экологии. Сожаление возникает только в одном, что поводом для создания лаборатории послужили инвазивные виды насекомых в Абхазии, которые пагубно влияют на сельское хозяйство Абхазии".

Финансовую поддержку проекту через ПРООН оказывало правительство Германии. По словам Скотта, ФРГ еще в прошлом году начала предоставлять помощь Абхазии, когда понадобился специальный сельхозопрыскиватель для самшита.

"Но эти мероприятия были кратковременными, — говорит постпред. — Сейчас же появилась возможность более комплексной помощи решения этой проблемы".

По словам директора Института экологии АНА, лаборатория, помимо площадки для исследований ученых, станет базой и для нынешних студентов.