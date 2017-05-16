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Вредитель "крупным планом": как выглядит мраморный клоп под микроскопом

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(1:38 / 11.81Mb / просмотров видео: 8)
SputnikВладимир Бегунов
© Sputnik. Владимир Бегунов

В энтомологической лаборатории Института экологии АНА директор института Роман Дбар показал под микроскопом журналистам "наглые глаза" мраморного клопа.

Мраморный клоп, который высасывает соки из фруктов, оказался четырехглазым существом с длинным хоботком-шипом.

Микроскопы, столы, шкафы, ящички и контейнеры для личинок и насекомых – так выглядит лаборатория энтомологии и инвазивных видов, которую открыли в Институте экологии Абхазской Академии Наук. Проект реализован при содействии экологической организации "Апсабара" и Программы развития ООН.

Как рассказал Роман Дбар, институт получил возможность не только отремонтировать помещение, но и укомплектовать его необходимым лабораторным оборудованием. Таким лабораториям требуются мелкие инструменты, которые в обычном магазине не купишь. Они заказывались в специализированных магазинах в Москве и доставлялись сюда экологической организацией "Апсабара" при финансовой поддержке Программы развития ООН.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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