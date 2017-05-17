Рогатые "арестанты": куда деваются коровы

Владимир Васильевич, пенсионер из Сухума: Живу на ВИЭМе. Недавно у моего соседа пропала корова, наверное, спустилась к Ботаническому саду. Думали, сбила машина, потом выяснилось, что корова "арестована" и находится в управлении "Спецавтохозяйство". Имеют ли они право забирать у людей скот?

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказал директор "Спецавтохозяйства" Саид Кур-ипа, по постановлению Сухумского городского Собрания, работники управления при обнаружении в черте города лошадей и крупного рогатого скота имеют право задерживать их во временном загоне.

По его словам, чтобы предупредить жителей во все домоуправления разослали решение городского Собрания, у бригад, которые занимаются отловом, при себе есть копии решений.

"Раньше отлавливали и вывозили скот за черту города, — сказал Кур-ипа. — Но на сегодняшний день по постановлению мы отлавливаем в черте города, если появилась лошадь, корова или другой крупный рогатый скот, привозим на территорию "Спецавтохозяйства". У нас есть загороженная территория, загон, туда определяем и ждем день-два, если хозяин не появляется, даем объявление по телевидению".

Кур-ипа отметил, что первый раз штраф пять тысяч рублей с хозяина, а при повторном нарушении скотину передают на бойню.

"Этим уже не мы занимаемся, мы передаем администрации рынка. Они составляют акт, указывают сколько килограммов мяса, по рыночной цене хозяину отдают деньги. Но мы-то понимаем, все здесь живем. Есть, которые бессовестно себя ведут, а есть люди, у которых корова — единственная кормилица, но не имеют возможности нормально ее выгуливать. Разные категории, мы понимаем, — подчеркнул Саид Кур-ипа. — Лично я встречаюсь с хозяином. Это решение в руки отдаю и говорю, что имею право сразу штрафовать, но давай ты мне пообещаешь, что это будет в последний раз. В следующий раз, если попадет твоя корова сюда, то будешь платить штраф 5 тысяч рублей, а если в третий раз – тогда уже ты заберешь деньги, грубо говоря, за мясо своей коровы".

© Sputnik / Томас Тхайцук Прививка для Цветочка

Бывает, что дойная корова попадает в загон "Спецавтохозяйства", тогда руководство управления старается пораньше дать объявление на телевидение. По словам директора, специалистам уже известен круг держателей скотины, и все знают, что в случае пропажи коровы в первую очередь надо обращаться в "Спецавтохозяйство".

По наблюдениям Саида Кур-ипа, люди стали более законопослушными. А, может, сказывается то, что штраф в пять тысяч рублей весьма ощутим для кармана, предположил директор "Спецавтохозяйства", и хозяева следят за тем, где пасется их буренка.

"В последние полгода коров стало меньше в городе, а если и появляются, наши ребята работают. Привезем, определим в загоне, ребята и кормят, и поят неделями, потому что хозяева не появляются долго. Может, думают, что где-то сбила машина или украли. Мы ждем. В общем, эта система сейчас работает. И меньше стало в черте города лошадей и крупного рогатого скота", — заключил директор "Спецавтохозяйства".

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