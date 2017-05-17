Закрытые КПП на Ингуре посетили участники Женевских встреч

ГАЛ, 17 мая — Sputnik. Роберт Джопуа. Участники Женевских дискуссий посетили в среду 17 мая три закрытых контрольно-пропускных пункта на государственной абхазо-грузинской границе, сообщил корреспондент Sputnik с места событий.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове рассказал, что это традиционный приезд сопредседателей перед началом очередного раунда в Женеве.

"На прошлом раунде Женевских дискуссий стоял активно вопрос о закрытии пропускных пунктов. Грузинская сторона позиционировала эту ситуацию как некую катастрофу для жителей Галского района. Пришлось приложить немало усилий, чтобы объяснить, что никакой гуманитарной катастрофы нет. И там же предложил сопредседателям воочию увидеть, что представляли из себя пропускные пункты. Мы видим, что их позиция коренным образом изменилась, они сами увидели, что пункты не соответствуют никаким стандартам, не обустроены, небезопасны для пресечения госграницы. Сегодня, переходя госграницу через КПП "Ингур", они могли убедиться, что нет заторов, люди проходят быстро, в свободном режиме", — сказал Кове.

Глава администрации Галского района Тимур Надарая, находясь у первого закрытого пропускного пункта в селе Таглан, отметил, что железнодорожный мост, по которому переходили люди, был поврежден во время Отечественной войны народа Абхазии и временно использовался исключительно для пешеходов. Состояние моста, по его словам, было небезопасным для людей. Глава района также объяснил гостям, что жители близлежащих сел обеспечены общественным транспортом, которым они могут воспользоваться для поездки к КПП "Ингур".

© Sputnik. Джопуа Роберт Глава администрации Галского района Тимур Надарая и сопредседатели женевских дискуссий у первого закрытого пропускного пункта в селе Таглан

"У каждого села свой автобус. А также автобус запущен администрацией, который ходит три раза в день, помимо этого есть маршрутные такси. То есть никаких проблем с транспортом, с тем, чтобы добраться до КПП "Ингур", нет. С закрытием этих КПП будет больше порядка, и контролировать процесс перехода государственной границы станет проще", — уверен Надарая.

Сопредседатели Женевских дискуссий от Евросоюза, ООН и ОБСЕ считают посещение закрытых пропускных пунктов важным фактом.

"Мы хотели увидеть положение дел на месте. Мы часто говорили о закрытых КПП, и когда нам предложили приехать и на месте увидеть, мы, конечно же, согласились. Не секрет, что между участниками женевских переговоров есть разные мнения о том, хватает ли одного пункта пересечения или нужны еще. Мы увидели. Дискуссии продолжатся", — заявил представитель Евросоюза Герберт Зальбер.

Очередной раунд Женевских дискуссий пройдет в июне 2017 года.

В декабря 2016 года Кабинет Министров Абхазии принял решение закрыть пункты пропуска "Набакиа" и "Отобая" на границе с Грузией. При этом было объявлено, что продолжит работать пункт пропуска в районе села Папынырхуа, а также КПП, который используется исключительно для обслуживания ИнгурГЭС. Официальная церемония закрытия пунктов пропуска "Бгоура" (Отобая) и "Батаигуара" (Набакиа) состоялась 6 марта, ранее был закрыт КПП "Таглан".