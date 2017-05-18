Берет Чавеса и книга от Путина: Хаджимба отдал подарки в Госмузей Абхазии

Бадрак Авидзба, Sputnik

В Абхазском государственном музее было продолжение праздника. Работники музея и журналисты в кабинете директора с нетерпением ждали "президентские" подарки к столетию. На столе разложили предметы, ставшие уже историческими, которые в разное время преподносили главе государства политики и лидеры зарубежных стран.

Книгу "Московский Кремль на рубеже тысячелетий" Рауль Хаджимба получил из рук президента России Владимира Путина.

Книга была подарена президенту Абхазии Владимиром Путиным в Москве во время одного из визитов нашего президента в Кремль. Также копия скульптуры Евгения Вучетича "Перекуем мечи на орала" была подарена президентом России", — комментировала будущие экспонаты пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

Присутствующие не решались притронуться к реликвиям, любовались на расстоянии, снимая на мобильники.

Рассмотреть некоторые эскпонаты можно здесь >>

Берет команданте

Иногда дарят и головные уборы. Неизвестно, использовали их по назначению или нет, но кое-что о духе народа по ним можно сказать. Рядом с воинственным беретом Чавеса соседствует миролюбивая тюбетейка от Шаймиева. Надо сказать, что передачи президентских коллекций в Абхазский госмузей в таком объеме еще никогда не происходило.

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Кстати, берет коменданте Уго Чавеса привез посол Венесуэлы в России во время рабочего визита в Абхазию в 2015 году и подарил президенту Раулю Хаджимба.

"17 мая Абхазскому государственному музею исполнилось сто лет, и в эту торжественную дату, президент Абхазии передал музею предметы, имеющие высокую культурную ценность, подаренные ему ранее гостями и друзьями Абхазии. Теперь эти ценные предметы станут музейными экспонатами, и вещи, подаренные президенту Раулю Хаджимба, станут доступны для обозрения жителям и гостям нашей республики", — отметила Авидзба.

Музейное событие

Директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа выразил большую благодарность за такой шикарный подарок и заверил, что они будут ярким дополнением богатого музейного собрания.

"Это событие для нас — большой праздник, это бесценные подарки для музея. Экспонаты будут храниться в фондах Государственного музея. Мы выражаем большую благодарность президенту за подарки", — сказал Аркадий Джопуа.

Большой интерес у фалериста вызовет набор "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", подаренный Хаджимба Владимиром Путиным. В нем собраны точные копии орденов и медалей Великой Отечественной войны.