"Президентские" подарки: что передал в Госмузей Рауль Хаджимба

Абхазскому Государственному музею 17 мая исполнилось 100 лет. В честь этой даты президент Абхазии Рауль Хаджимба передал в Госмузей подарки, сделанные ему известными политиками.

В Абхазском государственном музее было продолжение праздника. Работники музея и журналисты в кабинете директора с нетерпением ждали "президентские" подарки к столетию. На столе разложили предметы, ставшие уже историческими, которые в разное время преподносили главе государства политики и лидеры зарубежных стран.

Книгу "Московский Кремль на рубеже тысячелетий" Рауль Хаджимба получил из рук президента России Владимира Путина.

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