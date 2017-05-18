Информация и координация: детали "сложного" соглашения Абхазии и России

Sputnik, Бадри Есиава.

Два года работы

Соглашения об ИКЦ двух министерств, России и Абхазии, активно обсуждалось в обществе в течение двух лет. Все началось с момента подписания большого базового Соглашения о стратегическом партнерстве Абхазии и России в ноябре 2014 года. Он, в частности, предусматривал создание специального органа — Совместного информационно-координационного центра и усиление материально-технического обеспечения МВД республики.

"На подписание двух этих соглашений сторонам отводилось шесть месяцев. Когда я еще был депутатом Парламента, к нам пришли действующий в то время министр внутренних дел Абхазии Рауль Лолуа и представитель МВД России Терентьев, который попытался объяснить, что ИКЦ будет состоять из 400 человек", — рассказал Кобахия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Эксперты не видят опасности для Абхазии в соглашении об ИКЦ

Количественный состав ИКЦ и его форма, которая подразумевала проведение оперативно-розыскной деятельности на территории Абхазии и создание камеры предварительного заключение возмутило депутатов Народного Собрания. Они дали понять, что в таком виде соглашение не может быть принято, так как это могло привести к организации дублирующей правоохранительной структуры.

"Мы его остановили и, честно говоря, выпроводили из Парламента. Мы ему объяснили, почему так произошло. Представляете, личный состав МВД Абхазии около 1500 человек. Если из него выдернуть 200 человек, которым предложат заработную плату примерно в сто тысяч рублей, туда ушли бы лучшие из лучших. Это привело бы к разрушению нашей системы", — уверен Кобахия.

В тот период работа захлебнулась, но, добавил министр, сотрудничество в этом направлении продолжалось. В Парламенте была поставлена задача привести соглашение по ИКЦ в соответствие с названием структуры, и исключить "непрофильные" функции.

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Одни из пунктов соглашения включает в себя обмен информацией по тяжким преступлениям, по организованной преступности, а на первом месте, по словам Кобахия, стоит вопрос борьбы с наркомафией.

"Вы видите, какой оборот наркотиков в Абхазии. Мы постоянно информируем о наших успехах в этом направлении. Могу сказать, что за последнее время нами арестовано 28 человек, которые завозили или распространяли наркотики в Абхазии", — сообщил министр.

Министр подчеркнул, что "срезая одну голову", вырастает другая, и надо 24 часа в сутки работать, чтоб получить существенные результаты.

"Как бы мы ни старались, решить эту проблему без помощи нашего стратегического партнера будет крайне сложно. В понедельник руководство милиции Абхазии едет в Сочи, где пройдет встреча с нашими российскими коллегами", — доложил Кобахия.

Само положение дел в стране диктовало необходимость создания такого центра, добавил министр, и подчеркнул, что текст соглашения об ИКЦ на протяжении полугода рассматривался Администрацией президента, министерством внутренних дел и юристами.

Соглашение, по его мнению, абсолютно соответствует национальным интересам Абхазии, и в нем нет ни единого пункта, который противоречил бы законам и Конституции республики.

Софинансирование и лаборатория

Министр признался, что остался доволен не только фактом подписания соглашения об ИКЦ, но и тем, что удалось договориться о втором соглашении — по материально-техническому обеспечению сотрудников МВД Абхазии. Для более подробного обсуждения этого вопроса в понедельник 22 мая в Абхазию прибудут специалисты из Москвы, которые совместно с абхазскими коллегами рассчитают детали совместного финансирования.

"Мы впервые начнем финансировать наши правоохранительных структур из бюджета страны. Наверное, я буду первым политиком, который скажет о том, что весь силовой блок Абхазии с 2009 года финансируется из бюджета РФ. К этому надо аккуратно относиться, но надо находить формы финансирования из собственных средств", — считает Аслан Кобахия.

ИКЦ – это межгосударственный центр, но подчиняется министру внутренних дел России и Абхазии, добавил он. После подписания Соглашения, которое прошло в пятницу 18 мая в Сочи, представители России официально подтвердили, что первым руководителем этого центра сроком на три года станет сотрудник абхазского министерства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Логуа об ИКЦ: беспокоящие общество темы исключены из Соглашения

Максимальный личный состав будет состоять из 20 человек – по 10 человек от каждой стороны, но на первом этапе будут от пяти до шести человек. Первоочередной задачей является передача разрушенного здания, принадлежащего МВД Абхазии, на баланс создаваемого ИКЦ.

О конкретной кандидатуре первого руководителя от Абхазии Информационно-координационного центра органов внутренних дел, говорить пока рано, сказал Кобахия.

Соглашение еще должно пройти ратификацию в Парламенте республики, президент страны должен подписать документ и только после этого будет принято решение о назначении.

Кобахия сообщил, представители российской стороны обещали открыть крайне необходимую для Абхазии современную криминалистическую лабораторию,как только здание ИКЦ будет готово.