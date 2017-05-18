Подписание соглашения об ИКЦ: министр Кобахия поделился деталями

Один из пунктов соглашения включает в себя обмен информацией по тяжким преступлениям, по организованной преступности, а на первом месте, по словам Кобахия, стоит вопрос борьбы с наркомафией.

Министр признался, что остался доволен не только фактом подписания соглашения об ИКЦ, но и тем, что удалось договориться о втором соглашении — по материально-техническому обеспечению сотрудников МВД Абхазии. Для более подробного обсуждения этого вопроса в понедельник 22 мая в Абхазию прибудут специалисты из Москвы, которые совместно с абхазскими коллегами рассчитают детали совместного финансирования.

"Мы впервые начнем финансировать наши правоохранительных структур из бюджета страны. Наверное, я буду первым политиком, который скажет о том, что весь силовой блок Абхазии с 2009 года финансируется из бюджета РФ. К этому надо аккуратно относиться, но надо находить формы финансирования из собственных средств", — считает Аслан Кобахия.

Договор между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный в ноябре 2014 года, предусматривает создании совместного ИКЦ органов внутренних дел для координации деятельности по противодействию организованной преступности и иным опасным видам преступлений.

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