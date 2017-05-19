"Ночные" дети и колоритные абхазы: как прошла ночь в Госмузее

"Мама, мама, я видела большущую корову за стеклом!" — удивленный возглас шестилетней Арины привлек внимание при входе в музей. Оказывается, девочка только что с отцом вышла из зала, где стоит чучело кавказского зубра.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Ночь" впервые пришла в музей Омара Бейгуаа

Именно в этом зале сотрудницы отдела естественной науки организовали интерактивные игры для детей. Как называется то или иное животное на абхазском языке, какое из них считается диким или домашним, найти маму зверенышу и прочие задания, отвечая на которые, девочки и мальчики наперебой крепили карточки на стенд. Родители наблюдали в сторонке, иногда не сдерживались и делали подсказки.

А тому, кто угадал больше всего правильных ответов, сотрудница музея Ирина Квасия дарила календари с фотографиями растений, занесенных в Красную книгу. И мне подарили календарик, на нем оказался редкий охраняемый вид – ашьхардац (горец мясо-красный - Рolygonum carneum C.Koch). В древности абхазы знали о целебных свойствах растений и использовали их.

Кавказский зубр за стеклом внушает трепет по сей день заместителю министра культуры Баталу Кобахия, который не смог пройти мимо, не остановившись перед ним.

"В детстве, когда меня привели в музей, поразило чучело зубра, боялся к нему подойти. Представляете, этому чучелу больше 50 лет", — с восхищением заметил Кобахия.

Провести "Ночь в музее" пришло очень много детей с родителями. В каждом зале их было большинство.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция "Ночь в музее" в Государственном музее в Сухуме

А ученицы пятого класса сухумской школы №3 Ульяна Глазкова и Нара Квадзба пришли сами, так как живут поблизости.

"Я не впервые в музее. Даже была здесь и в прошлом году, когда проводили "Ночь в музее". Мне здесь все нравится. Особенно огромный зубр, — призналась Ульяна. – В этом году привела свою подругу Нару, покажу ей, где и что".

На втором этаже была подготовлена специальная экспозиция "Природа Абхазии глазами художника" с изображениями пейзажей, видов гор, пастуший поселок, Марухский ледник.

За созерцанием картин мы застали юных посетителей музея. Учительница младших классов первой школы Асида Хасан-оглы привела учеников и свою шестилетнюю дочь Арифу Киут.

Несмотря на то, что в программе проведения "Ночи в музее" было указано разное время начало мероприятий в Госмузее, все они стартовали практически одновременно. Каждый выбирал по своему вкусу: маленькие тянулись к интерактивным играм, студентам было интересно, как изображали известные художники Абхазию на своих полотнах.

А на третьем этаже проходила выставка "Марки Абхазии". Там мы и застали практически весь абхазский истеблишмент. Пришел сюда и президент Рауль Хаджимба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция "Ночь в музее" в Государственном музее в Сухуме

Глава государства заметил, что в акции "Ночь в музее" с каждым годом участвует все больше людей.

"Это говорит о том, что люди тянутся к очагу культуры. Им интересна история. Молодежь, безусловно, должна знать свою историю", — считает президент.

На выставке были представлены марки Абхазии, выпущенные в послевоенное время, во многом благодаря инициативе бывшего руководителя Госкомпании «Абхазсвязь» Эдуарда Пилия.

Куратор выставки Рамза Мукба рассказала, что на представленных марках изображены представители диаспоры, которые проживали в Турции, Сирии, странах Ближнего Востока.

"Вот, например, убышка Зубейдет Шхаплы, корреспондент и автор сказок для детей. А это Ахмат Куджба – первый врач, который провел операцию на сердце в Сирии. Всем известен в Абхазии генерал-лейтенант, начальник генштаба ВВС Сирии Мамдух Абаза Маршан", — комментировала экспонаты сотрудница музея.

Кстати, Рамза Мукба, можно сказать продолжила династию работников музея. Ее отец Заур Мукба – главный художник Госмузея, и то, как выглядят экспозиции, его творческое решение.

"Я в детстве с отцом приходила в музей, правда, тогда он был не отремонтированный еще. Но мне здесь очень нравилось, ходить по залам, рассматривать экспонаты. Сразу после школы пришла сюда даже работать. А потом сотрудники посоветовали мне поступить на биолого-географический факультет АГУ. Вот уже пять лет работаю здесь экскурсоводом", — рассказала девушка.

Заведующая отделом истории Госмузея Клара Герзмава подчеркнула, что такого наплыва местных жителей экскурсоводы не наблюдают в обычные дни.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция "Ночь в музее" в Государственном музее в Сухуме

"В основном к нам приводят учеников из школ. И летом очень много отдыхающих заходит. Интересуются не только древними экспонатами, много спрашивают о современной истории Абхазии, об Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, — сказала Герзмава. — К сожалению, до сих пор не сделана экспозиция, посвященная первому президенту Абхазии. Нужен молодой историк, который пришел бы к нам на работу. Не знаете никого?" — с надеждой спросила Герзмава.

Колоритной и выделяющейся среди посетителей была группа высоких, статных мужчин и девушек, одетых в абхазскую национальную одежду. Не удержавшись, спросила, кто они. Оказывается, сотрудники Новоафонского музея во главе с директором, приехали на акцию из Нового Афона в Сухум.

Три года назад в международную акцию "Ночь в музее" первым включился Абхазский государственный музей. "Ночь в музее" – международная культурная акция, придуманная в 1999 году во Франции. Во многие музеи мира вход в эту ночь бесплатный. Чтобы привлечь молодую аудиторию, различные музеи готовят специальные неформальные акции.