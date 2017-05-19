На выставку с оркестром: что происходило ночью в музеях Абхазии

В эту ночь в музеях столицы было шумно. В Музее боевой славы имени Владислав Ардзинба ночных посетителей встречал самый настоящий оркестр.

Очень много детей с родителями пришли в Абхазский государственный музей, для них организовали интерактивные игры. А для взрослых провели выставки "Марки Абхазии" и "Природа Абхазии глазами художников".

В Музее истории зарубежных абхазов имени Омара Бейгуаа провели круглый стол, посвященный махаджирству, организовали выставку рукоделий учащихся Сухумского лицея-интерната и детей репатриантов, а также фотовыставку по мотивам произведения Баграта Шинкуба. Также были презентованы книги историка Руслана Гожба.

В Литературно-мемориальном музее имени патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулиа собрались любители поэзии, там до глубокой ночи читали свои стихи молодые поэты Абхазии.

"Ночь в музее" – международная культурная акция, придуманная в 1999 году во Франции. Во многие музеи мира вход в эту ночь бесплатный. Чтобы привлечь молодую аудиторию, различные музеи готовят специальные неформальные акции.

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