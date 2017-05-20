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Присяга призывников в армию

Призывников абхазской армии привели к присяге

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Новобранцы абхазской армии приняли военную присягу в Министерстве обороны Республики Абхазия в субботу 20 мая.

СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. 53 призывника абхазской армии приняли военную присягу в Министерстве обороны республики в субботу 20 мая.

Проводить на военную службу новобранцев абхазской армии пришли их родственники и друзья.

"Я провожаю в армию своего первого внука, чтобы он добросовестно служил в абхазской армии. Я считаю, что служить в армии обязательно нужно. Я его послал на службу с приходом первой же повестки, его друзья говорили, что можно пойти после второй или третьей повестки, но я сказал, что нужно идти сейчас. Когда мы служили, тогда была совсем другая армия, служили за границей. Сейчас нет причин не идти в армию, слава богу, нет войны, беспокоиться незачем", — сказал Харексян Левон.

Условия принятия присяги были по-военному непростыми, ливень не давал расписаться новобранцам под присягой, но они громко и четко клялись в том, что будут свято чтить конституционный строй Абхазии и защищать страну. 

"Товарищи солдаты, сегодня вы стали военнослужащими Вооруженных сил Республики Абхазия. Хочу пожелать вам успехов в дальнейшей службе, в вашей жизни это самое важное событие, вы присягнули на верность своей Родине, своей Отчизне, будьте достойны этих слов", — сказал, обращаясь к военнослужащим, первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба.

Присяга призывников в армию
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Присяга призывников в армию

Затем торжественным маршем присягнувшие направились в здание Минобороны, где будут распределены по воинским частям Абхазии.

Весенний призыв граждан республики на действительную военную службу продлится до 30 июня 2017 года. На службу призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Установлены сроки службы военнослужащих: для проходящих военную службу по призыву – 18 месяцев, для имеющих высшее образование – 12 месяцев. 

 



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