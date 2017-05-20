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Служу Отечеству: абхазские призывники приносили присягу

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© Sputnik. Бадрак Авидзба

Военную присягу в Министерстве обороны Республики Абхазия приняли 53 новобранца весеннего призыва абхазской армии.

Проводить на военную службу новобранцев абхазской армии пришли их родственники и друзья.

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Условия принятия присяги были по-военному непростыми, ливень не давал расписаться новобранцам под присягой, но они громко и четко клялись в том, что будут свято чтить конституционный строй Абхазии и защищать страну. 

"Товарищи солдаты, сегодня вы стали военнослужащими Вооруженных сил Республики Абхазия. Хочу пожелать вам успехов в дальнейшей службе, в вашей жизни это самое важное событие, вы присягнули на верность своей Родине, своей Отчизне, будьте достойны этих слов", — сказал, обращаясь к военнослужащим, первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба.

Весенний призыв граждан республики на действительную военную службу продлится до 30 июня 2017 года. На службу призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Установлены сроки службы военнослужащих: для проходящих военную службу по призыву – 18 месяцев, для имеющих высшее образование – 12 месяцев. 




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