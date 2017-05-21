Стихи, песни и венки: в Сухуме вспоминали о жертвах Кавказской войны

Sputnik, Амра Амичба.

Несмотря на выходной день, на набережной Махаджиров было много людей, пришедших принять участие в памятных мероприятиях. От праздно гуляющих их можно было отличить по официальной одежде, костюмам, а многих и по национальной одежде – черкеске, папахе и почти у каждого в руках государственные флаги Абхазии и народов Кавказа. Специально в этот день из Турции, Иордании приехали соотечественники, их группы выделялись платками на головах у женщин.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Факельное шествие на набережной махаджиров

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа, прошли в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба.

В фойе театра открылась выставка творческих работ репатриантов "Аҟазара адацқәа" (абх. – "Корни искусства"). Хандан Папба четыре года назад с мужем и сыном вернулась на свою историческую родину. Открыла здесь мастерскую по пошиву национальной одежды. По ее словам, при изготовлении той или иной модели платьев она использует знания, бережно сохраненные предками на чужбине.

"Орнаменты, узоры вышивки на национальной одежде абхазов своеобразны. Готовые шаблоны не купишь нигде. Все работы выполняются вручную", — отметила Хандан.

© Sputnik / Томас Тхайцук Национальная одежда абхазов

На выставке также были представлены фотографии из архива Государственного комитета по репатриации и заместителя председателя комитета Гугуцы Джикирба. Как выглядели абхазы позапрошлого века от мала до велика — женщины, мужчины, дети, подростки и молодежь — во что одевались, какими они были статными, посетители пристально вглядывались в фотографии и пытались уловить знакомые национальные черты в фотографиях столетней давности.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка в драмтеатре

Литературно-музыкальная композиция "Ахьаа" (абх. — "Боль") на сцене Абхазского драмтеатра была грустна и трогательна. Открывая вечер, зампредседателя Госкомитета по репатриации Гугуца Джикирба сообщила о том, что в комитете начали собирать информацию и историю об абхазских фамилиях, представителей которых уже не осталось в Абхазии. К таковым относится, по ее словам, Мгудзбовцы из села Мгудзурхуа Гудаутского района.

© Sputnik / Томас Тхайцук Литературно-музыкальная композиция Ахьаа

Актеры Абхазского драмтеатра Кясоу Хагба, Теймураз Чамагуа, певица Саида Габния, репатриант, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Октай Чкотуа и многие другие выходили на сцену, но в этот вечер никто не произносил официальных речей. Вся боль народа о высланных за пределы родины соотечественниках раскрывалась в печальных песнях, стихах и даже танцах. Все проходило в тишине и безмолвии зала.

Только дважды зрители не смогли сдержаться и зааплодировали. В первый раз, когда Федор Тарба исполнил "Песню скорби", потерявшего Родину, и во второй раз, когда дочь репатрианта Ялса Атрушба прочла стихотворение "Родина".

Проникновенное стихотворение "На Стамбульском рынке" от лица матери, вынужденной продать сына в надежде на то, что у него будет кусок хлеба, и он не умрет с голоду у нее на глазах, прочел автор — народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Кавказской войны

Уже к вечеру состоялось возложение цветов к памятнику Махаджирам. От драмтеатра с факелами в руках дети в национальной одежде, а за ними и президент Рауль Хаджимба, депутаты, министры, жители и гости Абхазии колонной пешком прошли до памятника. После возложения цветов в море были спущены венки в память о многочисленных жертвах, поглощенных морем во время всеобщего исхода.

© Sputnik / Томас Тхайцук В море были спущены венки в память о многочисленных жертвах, поглощенных морем во время всеобщего исхода

День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа отмечается в Абхазии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и многих других странах мира.

Длившаяся почти сто лет Русско-Кавказская война принесла неисчислимые страдания многим народам Кавказа. Война породила махаджирство – насильственное переселение народов в Турцию и другие страны Ближнего Востока.

За пределы Кавказа были насильственно выселены более 80% горцев. В 1877 году из Абхазии было выселено примерно 50 тысяч человек. Общая численность махаджиров абхазо-абазинской принадлежности за 60–70-годы XIX века превышает 135 тысяч, а вместе с убыхами – около 180 тысяч человек.