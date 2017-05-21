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"Боль" и " Корни искусства": памяти махаджиров

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  • Возложение и цветы в море
  • Возложение и цветы в море
  • Возложение и цветы в море
  • Возложение и цветы в море
  • Возложение и цветы в море
  • Возложение и цветы в море
© Sputnik / Томас Тхайцук
В фойе Абхазского драмтеатра открылась выставка творческих работ репатриантов "Аҟазара адацқәа" (абх. – "Корни искусства"), где были представлена также фотографии абхазов позапрошлого века.

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа, прошли в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба в воскресенье 21 мая.

В фойе театра открылась выставка творческих работ репатриантов "Аҟазара адацқәа" (абх. – "Корни искусства"). 

На выставке также были представлены фотографии из архива Государственного комитета по репатриации и зампредседателя комитета Гугуцы Джикирба. Как выглядели абхазы позапрошлого века от мала до велика — женщины, мужчины, дети, подростки и молодежь — во что одевались, и какими они были статными, посетители пристально вглядывались в фотографии и пытались уловить знакомые национальные черты в фотографиях столетней давности. 

Литературно-музыкальная композиция "Ахьаа" (абх. — "Боль") на сцене Абхазского драмтеатра  была грустна и трогательна. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

Актеры Абхазского драмтеатра Кясоу Хагба, Теймураз Чамагуа, певица Саида Габния, репатриант, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Октай Чкотуа и многие другие выходили на сцену, но в этот вечер никто не произносил официальных речей. Вся боль народа о высланных за пределы родины соотечественниках  раскрывалась в печальных песнях, стихах и даже танцах. 

Уже к вечеру состоялось возложение цветов  к памятнику Махаджирам. От драмтеатра с факелами в руках дети в национальной одежде, а за ними и президент Рауль Хаджимба, депутаты, министры, жители и гости Абхазии колонной пешком прошли до памятника. После возложения цветов на море были спущены венки в память о многочисленных жертвах, поглощенных морем во время всеобщего исхода. 

Дню памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа отмечается в Абхазии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и многих других странах мира. 

В 1877 году из Абхазии было выселено примерно 50 тысяч  человек. Общая численность махаджиров абхазо-абазинской принадлежности за 60–70-е годы XIX века превышает 135 тысяч, а вместе с убыхами – около 180 тысяч человек. 



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