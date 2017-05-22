Второй сезон "Ты супер!" и новый "Ты супер! Танцы"

Sputnik, Анжелика Бения.

Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн сообщил, что у международного вокального проекта будет продолжение следующей весной.

"Мы будем снова собирать детей. Однако мы решили, что не можем ждать целый сезон и этой осенью, запускаем новый проект "Ты супер! Танцы". Потому что талантливых детей много. Мы уже начинаем неофициальный кастинг, так как времени мало", – сказал Вайнштейн.

По его словам, основные, поставленные перед организаторами проекта задачи были выполнены.

"Сейчас остается только финал, который обещает быть грандиозным. Сегодня мы гордимся вместе с агентством "Россия Сегодня" и агентством Sputnik, с которым мы начинали, как нам казалось, местами невыполнимое дело. Для нас было важно найти и дать возможность талантливым ребятам проявить себя", – добавил генпродюсер НТВ.

Благодаря совместной работе международного информационного агентства Sputnik, телеканала НТВ и Министерства образования и науки Российской Федерации, дети с непростыми судьбами из школ-интернатов, приемных семей, детских домов, смогли показать свои вокальные способности миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами.

Проект объединил талантливых ребят из 11 стран: России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Азербайджана, Эстонии, Абхазии, Грузии и Молдавии.

На пресс-конференции отметили, что самый длинный путь проделала группа "Хатан" из Якутии – 9 000 километров. Из 92 участников отборочного тура до полуфинала дошли только 20, и только 10 из них получили право выступить в финале проекта, который состоится в Государственном Кремлевском Дворце 26 мая.

Победители шоу смогут принять участие в престижных вокальных международных конкурсах, таких как "Детское Евровидение" и "Новая волна". Кроме того, все финалисты, и не только, сыграют в созданном специально для них детском мюзикле "Республика ШКИД".

Немало вокалистов, которые благодаря участию в "Ты супер!" смогли найти сестер, братьев, биологических родителей. Благодаря телешоу о трудной судьбе участницы проекта Натальи Востриковой и ее младших брата и сестры узнали будущие приемные родители. Их забрали в семью, в которой уже было девять детей.

Сбывались и маленькие мечты, отметила заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Елена Чепурных. К примеру, в Кыргызстане участник проекта Урмат Мырсаканов встретился с футболистами национальной сборной.

"Все мы, организации, агентства, СМИ, нас всех объединяет слово "сопричастность", мы хотели быть сопричастными этому проекту. Пока шел этот конкурс, нам очень хотелось, чтобы ребята, особенно те, кто приехал из-за рубежа, не чувствовали себя без поддержки. Мы старались исполнить хотя бы маленькие мечты этих ребят", – призналась Чепурных.

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За время проведения конкурса "Ты супер!" более 70 известных певцов, артистов, спортсменов, актеров и кинорежиссеров приходили поддержать своих фаворитов. Поэтому впервые выступить перед шеститысячным зрительным залом конкурсантам также помогут друзья проекта: Стас Пьеха, Ёлка, Виктор Дробыш, Маргарита Суханкина, Игорь Крутой, Сосо Павлиашвили, Константин Меладзе, Вера Брежнева, Анне Веске, певица Слава, Тамара Гвердцители, Роза Рымбаева, "Бурановские бабушки", Валерия, MBand, Зара, Даниил Плужников и Arsenium. Финал подарит зрителям возможность насладиться удивительными дуэтами талантливых участников и звезд эстрады.

Кроме "спасибо", говорить других слов не хочется, сказал член жюри конкурса Виктор Дробыш.

"Это же надо было собрать в одном проекте такое количество детей с такими судьбами! На этом проекте мы стали лучше, в нем я стал Дядя Витей. На протяжении всей работы находился в приятном состоянии", – добавил Дробыш.

Член жюри, певица Ёлка призналась, что судить в проекте ее долго уговаривал продюсер телеканала НТВ.

"По правде говоря, меня уговорили участвовать в этом проекте. Я сомневалась, нужна ли я в таком проекте. Я многое для себя взяла из него. Не знаю, была ли я полезна, но я получила огромное удовольствие", – сказала певица.

Участниками видеомоста были все десять финалистов, среди которых были и участница из Абхазии Валерия Адлейба.

© Sputnik. Зафас Гамгия Видеомост Москва-Сухум-Минск

Адлейба — воспитанница Очамчырской школы-интерната. Директор школы Лора Микая сообщила, что, несмотря на исход финала, юную певицу из Абхазии будет встречать вся республика.

"Безусловно, мы хотим видеть ее во всех конкурсах на вершине пьедестала, но для нас она уже победитель. Встречать ее будет не только ее родной интернат, но и вся Абхазия. Мы уверены, все будет супер!" – отметила Микая.

Участники видеомоста напомнили о стартовавшем 20 мая втором этапе SMS-голосования. Сообщения будут приниматься до 12:00 пятницы 26 мая. Со сцены Кремлевского дворца прозвучит имя победителя конкурса, которого выберут путем голосования жители всех стран — участниц телепроекта. Назовут победителя в номинации "Приз зрительских симпатий". Кроме того, в этот день станет известно, кто из ребят примет участие в популярных музыкальных конкурсах "Детская Новая волна" и "Детское Евровидение".



