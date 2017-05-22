Цель достигнута: Москва-Сухум-Минск обсудили работу проекта "Ты супер!"

Благодаря совместной работе международного информационного агентства Sputnik, телеканала НТВ и Министерства образования и науки Российской Федерации, дети с непростыми судьбами из школ-интернатов, приемных семей, детских домов, смогли показать свои вокальные способности миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами.

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Проект объединил талантливых ребят из 11 стран: России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Азербайджана, Эстонии, Абхазии, Грузии и Молдавии.

Участники видеомоста напомнили о стартовавшем 20 мая втором этапе SMS-голосования. Сообщения будут приниматься до 12:00 пятницы 26 мая. Со сцены Кремлевского дворца прозвучит имя победителя конкурса, которого выберут путем голосования жители всех стран — участниц телепроекта. Назовут победителя в номинации "Приз зрительских симпатий". Кроме того, в этот день станет известно, кто из ребят примет участие в популярных музыкальных конкурсах "Детская Новая волна" и "Детское Евровидение".



