Валерия Адлейба о выступлении в Кремле: мечтать об этом не могла

СУХУМ 22 мая — Sputnik, Анжелика Бения. Финалистка международного вокального конкурса "Ты супер!" 12-летняя Валерия Адлейба выступит в финале шоу в Кремле 26 мая вместе с российским композитором Игорем Крутым.

"Это большая сцена, это Кремль. Я и мечтать об этом не могла. Чем дальше, тем сложнее, ответственнее и интереснее. Я хочу выступить достойно. Понимаю, что это будет не просто выступление, я ведь буду не просто петь, на меня будут смотреть как на участницу из Республики Абхазия. К тому же петь я буду не одна, со мной на сцене будет гениальный музыкант и композитор Игорь Крутой. Я постараюсь не подвести и выступить так, чтобы меня запомнили", – призналась Валерия Адлейба.

В финале прозвучат дуэты юных участников шоу со звездами эстрады. За время проведения конкурса "Ты супер!" более 70 известных певцов, артистов, спортсменов, актеров и кинорежиссеров приходили поддержать своих фаворитов. Поэтому впервые выступить перед шеститысячным зрительным залом конкурсантам также помогут друзья проекта: Стас Пьеха, Ёлка, Виктор Дробыш, Маргарита Суханкина, Игорь Крутой, Сосо Павлиашвили, Константин Меладзе, Вера Брежнева, Анне Веске, певица Слава, Тамара Гвердцители, Роза Рымбаева, "Бурановские бабушки", Валерия, MBand, Зара, Даниил Плужников и Arsenium.

SMS-голосование за лидерство в финале, стартовавшее 20 мая, завершится в 12:00 в пятницу 26 мая.

Чтобы поддержать участницу из Абхазии Валерию Адлейба на финальном голосовании, вам необходимо отправить SMS с текстом 01 на номер 7375, если у вас абхазский оператор сотовой связи, или на номер 1880, если у вас российский сотовый оператор.

С главной сцены России прозвучит имя победителя конкурса, которого выберут путем голосования жители всех 11 стран-участниц телепроекта. Объявят победителя в номинации "Приз зрительских симпатий". Кроме того, в этот день станет известно, кто из ребят примет участие в популярных музыкальных конкурсах "Детская Новая волна" и "Детское Евровидение".