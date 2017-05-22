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Валерия Адлейба в полуфинале шоу Ты супер!

Валерия Адлейба о выступлении в Кремле: мечтать об этом не могла

© Фото: Антон Девяткин
В Абхазии
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Темы:
Валерия Адлейба "Ты супер!" (127)
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Из 92 участников отборочного тура проекта "Ты супер!" до полуфинала дошли только 20 юных вокалистов, и только 10 из них получили право выступить в финале проекта, который состоится в Государственном Кремлевском Дворце 26 мая. В числе финалистов шоу юная вокалистка из Абхазии Валерия Адлейба.

СУХУМ 22 мая — Sputnik, Анжелика Бения. Финалистка международного вокального конкурса "Ты супер!" 12-летняя Валерия Адлейба выступит в финале шоу в Кремле 26 мая вместе с российским композитором Игорем Крутым.

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© Sputnik. Зафас Гамгия
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"Это большая сцена, это Кремль. Я и мечтать об этом не могла. Чем дальше, тем сложнее, ответственнее и интереснее. Я хочу выступить достойно. Понимаю, что это будет не просто выступление, я ведь буду не просто петь, на меня будут смотреть как на участницу из Республики Абхазия. К тому же петь я буду не одна, со мной на сцене будет гениальный музыкант и композитор Игорь Крутой. Я постараюсь не подвести и выступить так, чтобы меня запомнили", – призналась Валерия Адлейба.

В финале прозвучат дуэты юных участников шоу со звездами эстрады. За время проведения конкурса "Ты супер!" более 70 известных певцов, артистов, спортсменов, актеров и кинорежиссеров приходили поддержать своих фаворитов. Поэтому впервые выступить перед шеститысячным зрительным залом конкурсантам также помогут друзья проекта: Стас Пьеха, Ёлка, Виктор Дробыш, Маргарита Суханкина, Игорь Крутой, Сосо Павлиашвили, Константин Меладзе, Вера Брежнева, Анне Веске, певица Слава, Тамара Гвердцители, Роза Рымбаева, "Бурановские бабушки", Валерия, MBand, Зара, Даниил Плужников и Arsenium. 

SMS-голосование за лидерство в финале, стартовавшее 20 мая, завершится в 12:00 в пятницу 26 мая. 

Чтобы поддержать участницу из Абхазии Валерию Адлейба на финальном голосовании, вам необходимо отправить SMS с текстом 01 на номер 7375, если у вас абхазский оператор сотовой связи, или на номер 1880, если у вас российский сотовый оператор. 

С главной сцены России прозвучит имя победителя конкурса, которого выберут путем голосования жители всех 11 стран-участниц телепроекта. Объявят победителя в номинации "Приз зрительских симпатий". Кроме того, в этот день станет известно, кто из ребят примет участие в популярных музыкальных конкурсах "Детская Новая волна" и "Детское Евровидение".

Темы:
Валерия Адлейба "Ты супер!" (127)


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