Ограничения во имя бизнеса: детали нового постановления Кабмина

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Правила и ограничения

В официальном заявлении Государственного таможенного комитета Абхазии, распространенном 3 мая 2017 года, сказано, что после вступления в силу постановления об ограничении беспошлинного ввоза товаров на территорию страны, таможенная пошлина не коснется товаров личного пользования.

Новые правила перевозки грузов создадут неудобства только для тех, кто под видом личных покупок пытается ввезти товары для производственной или иной коммерческой деятельности.

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Заместитель председателя ГТК Абхазии Ушанги Квициния пояснил на радио Sputnik Абхазия, что порядок перемещения товаров через границу не изменился.

"Лицу, перемещающему товар, по-прежнему необходимо заполнить заявление на границе и указать категорию этого товара. Сотрудник таможенного органа проверяет количество товаров и, если он попадает под ограничение, предлагает перевозчику оформить груз и оплатить таможенную пошлину", — пояснил Квициния.

Если количество товаров, указанных в заявлении, продолжил Квициния, не превышает норму, они оформляются в декларации как товары для личного пользования, что дает право их ввезти в Абхазию без таможенных платежей.

В положении расписаны все категории товаров, добавил он, в том числе мебель, бытовая техника и стройматериалы. Согласно постановлению Кабмина, один человек может ввести в страну по одному комплекту мебели для гостиной, кухни, ванной комнаты, спальни и других видов домашних помещений без оплаты пошлины.

Также допускается по две единицы любой бытовой техники в год, но сотрудники таможни могут пойти навстречу и позволить провезти эти две единицы без оплаты пошлины за раз. Так сказать, авансом.

На послабление от таможенников, в общем, могут повлиять три фактора – это частота перевозки одного типа товаров одним человеком, количество и модели бытовой техники.

© Sputnik. Томас Тхайцук Ограничен беспошлинный ввоз товаров в Абхазию

"К примеру, если человек везет телевизоры в гостиничные номера, то модель и размеры техники будут одинаковые, а количество больше того, что физические лица везут для дома. Когда человек покупает технику для частного жилья, она обычно разная. В зал, допустим, купит телевизор побольше, на кухню — поменьше и так далее. Естественно, в дом граждане не будут покупать те же телевизоры постоянно", — уточнил Квициния.

Частота перемещения товаров будет отслеживаться, добавил он. Если человек перевез что-либо из категории товаров, которые облагаются пошлиной, то его данные вносятся в базу.

"Если через какое-то время он снова будет перевозить такую же категорию груза, то таможенные органы предложат ему оформить товар как коммерческую поставку", — сказал заместитель председателя ГТК Абхазии Ушанги Квициния.

Физические лица также будут платить пошлину в размере 15% от суммы, превышающей 150 тысяч рублей.

Это правило не распространяется на мебель, стоимость которой не берется в расчет. Если только один человек не перевозит несколько комплектов мебели на один тип помещения.

Что думает бизнес

Председатель "Ассоциации предпринимателей Абхазии" Роман Качарава в целом поддержал постановление Кабинета Министров республики, сказав, что пока от бизнесменов негативных отзывов об ограничении беспошлинного ввоза товаров в страну не поступало.

По его мнению, для предпринимателей, которые официально занимаются бизнесом и для людей, которые, к примеру, строят или обустраивают собственный дом, никаких проблем это постановление не создает.

"Но, если брать в пример людей, которые пытаются под видом товара для дома привезти товар для коммерческих целей, я считаю, что эта мера нужна. В Абхазии уже достаточно большое количество предпринимателей, которые завозят товар согласно контрактам и платят налоги. А те люди, которые таким серым способом пытаются реализовать товар в стране, они не платят налоги и портят всю картину на рынке", — считает Качарава.

Председатель "Ассоциации предпринимателей Абхазии" считает, что издержки постановления Кабмина Абхазии будут точно известны после подведения итогов работы за "временный" период.

Общие правила порядка перемещения товаров физическими лицами через границу действовали и раньше, дополнил Ушанги Квициния, но в них не было ограничений по количеству, весу и стоимости. Такие правила не позволяли удостовериться, для личного пользования человек перевозит груз или же для продажи, а сотрудники таможни в сомнениях пропускали такой товар на территорию республики.

"Были случаи, когда один гражданин перевозил восемь или десять ванн, душевых кабин, заявляя, что они не на продажу. Якобы, две себе, две сестре, еще две брату и так далее. Сотрудник понимали, что весь этот груз ввозится в страну в коммерческих целях, а гражданин настаивал на обратном. Это часто приводило к спорам", — рассказал Ушанги.

© Sputnik / Томас Тхайцук Качарава и Квициния: ограничение ввоза личных товаров выведет бизнес из тени

С введением этой нормы и с тем, что каждая поставка будет вноситься в базу данных, уверен зампредседателя ГТК, последующие поставки без уплаты пошлины будут невозможны.

Квициния рассказал, что до введения этого временного порядка граждане страны должны были представить справки из управления жилищного хозяйства или же местной администрации о том, что они везут товар для стройки или ремонта частного жилья. Но зачастую эти бумаги выдавались без осмотра строящегося объекта, что не подтверждало настоящей цели перевозчика.

Анализируя промежуточные итоги работы временного порядка об ограничении беспошлинного ввоза товаров в Абхазию на практике, Квициния отметил, что многие граждане, которые раньше перевозили товар под видом личного пользования, начали оформлять груз как коммерческий.

"Это постановление изначально было названо временным порядком для того, чтобы, грубо говоря, в течение месяца или двух обкатать его, увидеть какие-то огрехи, которые возможны внутри этого порядка. Результаты анализа мы представим Кабинету Министров и, возможно, предложим внести изменения в те или иные нормы", — подчеркнул Квициния.

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета добавил, что, возможно, комитет предложит министрам другие ставки платежей, но в необходимости подобных ограничений Квициния не сомневается.

Для индивидуальных предпринимателей с момента повышения НДС ситуация не изменилась. Они как платили 13% от общей суммы товаров на государственной таможне, так и будут платить.

Это подтверждает один из владельцев крупного магазина бытовой техники в Гагре Родион Джергения, который сказал, что новое постановление Кабинета Министров никоим образом не затронуло их деятельность.

"Мы работаем уже много лет и зарегистрированы как юридическое лицо. Поэтому постановление об ограничении беспошлинного ввоза товара в Абхазию на нас никак не отразилось. Мы по-прежнему платим 13% на таможне", — сказал Джергения.

Подробно с постановлением Кабмина Абхазии можно ознакомиться на официальном сайте Государственного таможенного комитета Абхазии.