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Ушанги Квициния и Роман Качарава
© Sputnik / Томас Тхайцук

Качарава и Квициния: ограничение ввоза личных товаров выведет бизнес из тени

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Временный порядок перевоза через таможенную границу товаров, не предназначенных для коммерческих целей, обсудили в эфире радио Sputnik Абхазия председатель "Ассоциации предпринимателей Абхазии" Роман Качарава и заместитель председателя ГТК Абхазии Ушанги Квициния.

"Это постановление необходимо, чтобы вывести из тени предпринимателей, которые под видом товаров для личного пользования завозят товары для реализации на территории Абхазии. Постановление заставит их платить налоги", — считает Качарава. 

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