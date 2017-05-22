Абхазские онкологи прошли курсы повышения квалификации в России

СУХУМ, 22 мая – Sputnik, Роберт Джопуа. Курсы повышения квалификации прошли специалисты Национального онкологического центра (НОЦ) Абхазии в медучреждениях России, об этом на брифинге 22 мая рассказал главврач медучреждения Лев Аргун.

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Хирург онкомаммолог НОЦ Мрамза Кварчия прошла стажировку по реконструктивной маммопластике в Санкт-Петербурге. Она отметила, что в настоящее время подходы в хирургическом лечении рака молочной железы совершенствуются и сводятся к тому, чтобы минимизировать хирургические объемы.

"Чаще всего прибегают к органосохраняющим операциям на молочных железах, а также чаще проводятся реконструктивные отсроченные, одномоментные операции и, конечно, проведение такого рода хирургических вмешательств требует определенного оснащения. Начиная от этапа диагностики заболевания и дальнейшего ведения пациентов. Что касается самого хирургического момента, то необходимо хотя бы электрохирургическое оборудование для проведения подобных операций", — пояснила Кварчия.

Заведующий многопрофильным стационарным отделением центра Анри Кайтан посетовал, что в медучреждении в единственном числе имеются электронож и дыхательный аппарат, и если они выйдут из строя, то врачи не смогут работать.

"Мы должны понимать, что рак молодеет, женщины с опухолями молочной железы становятся все моложе. Просто радикально прооперировать недостаточно, у них требования высокие к лечению, должно быть все эстетично и красиво. Чтобы подняться на этот уровень, нам нужна аппаратура, свое оснащение. Даже элементарно расходных материалов не имеем, не говоря о серьезном оборудовании. Чтобы выйти на более высокий уровень лечения, своих сил и поездок на учебу недостаточно, недостаточно контактов с высокими специалистами. Необходимо максимальную помощь оказывать здесь, чтобы реже приходилось выезжать за пределы Абхазии", — считает Кайтан.

Вместе с тем Кварчия сказала, что в НОЦ есть возможность проведения трепанобиопсии с последующим гистологическим исследованием, есть иммуногистохимическая лаборатория.

Заведующий отделом клинический патологии и химиотерапии НОЦ Алексей Шумкин рассказал о курсах повышения квалификации, на которых изучал альтернативную терапию опухолей.

"На данный момент в России прошел этап клинических исследований нелекарственных технологий биотерапии опухолей. Предварительные результаты наших коллег достаточно неплохие. Стараемся не упускать самое интересное и новое как в мировой медицине, так и российской", — отметил онколог.

Врач-цитолог Мадина Джопуа посетила ряд курсов повышения квалификации на территории России. Она рассказала о том, что существуют много новых методов лечения и проведения анализов опухолей, которые в стране не внедрены, но они необходимы.

Главврач Национального онкологического центра (НОЦ) Абхазии Лев Аргун принял участие в VI Евразийском форуме по меланоме и опухолям кожи, а также в семинаре по онкологии для врачей неонкологических специальностей, который прошел в Нижнем Новгороде.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лев Аргун

Аргун заверил, что связи с ведущими медицинскими центрами России будут развиваться. Они, по его словам, помогут решать вопросы не только консультативного характера, но и лечения онкобольных.



