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Минимизировать хирургические вмешательства: Кварчия о задачах онкоцентра

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(1:27 / 11.89Mb / просмотров видео: 23)
Sputnik / Томас ТхайцукРоберт Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук Роберт Джопуа

Новые методы терапии и хирургического лечения онкозаболеваний изучили специалисты НОЦ Абхазии в российских медцентрах.

Хирург онкомаммолог НОЦ Мрамза Кварчия прошла стажировку по реконструктивной маммопластике в Санкт-Петербурге. Она отметила, что в настоящее время подходы в хирургическом лечении рака молочной железы совершенствуются и сводятся к тому, чтобы минимизировать хирургические объемы.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Заведующий многопрофильным стационарным отделением центра Анри Кайтан посетовал, что в медучреждении в единственном числе имеются электронож и дыхательный аппарат и если они выйдут из строя, то врачи не смогут работать.

Вместе с тем Кварчия сказала, что в НОЦ есть возможность проведения трепанобиопсии с последующим гистологическим исследованием, есть иммуногистохимическая лаборатория.

Главврач Национального онкологического центра (НОЦ) Абхазии Лев Аргун принял участие в VI Евразийском форуме по меланоме и опухолям кожи, а также в семинаре по онкологии для врачей неонкологических специальностей, который прошел в Нижнем Новгороде.

Аргун заверил, что связи с ведущими медицинскими центрами России будут развиваться. Они, по его словам, помогут решать вопросы не только консультативного характера, но и лечения онкобольных.

 




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