Книга-предостережение: наступление моря на берег Гагры

Sputnik, Владимир Бегунов.

Sputnik вручил два экземпляра монографии с автографом авторов директору Абхазской государственной библиотеки имени Папаскир Борису Чолария.

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Борис Чолария поблагодарил за подарок, пообещал оцифровать издание и выложить в интернет, при этом соблюдая авторские права.

По словам директора Института экологии АНА Романа Дбар, "Гагрский залив", это не научная и не популярная книга о природе, это важнейший справочник для ученных и проектировщиков. Он издан тиражом всего 200 экземпляров. Книгу открыто купить невозможно, она высылается организациям, которые ее предварительно заказали. В Абхазии таких примерно сорок пять.

Руководитель проектно-изыскательской Организации "ЭкоГеПроект", член Правления Московской Абхазской диаспоры Инна Барчан, доставившая на презентацию экземпляры книги из Москвы, рассказала, что эта работа – первая после грузино-абхазской войны, в которой есть комплексная оценка Гагрского залива.

Игорь Балабанов – геолог, геоморфолог. Его исследования Гагрского залива начались в 1971 году. Тогда Балабанова вместе с группой других ученых пригласили обследовать Пицундский мыс.

"Береговые течения размывали мыс Пицунды, и вопрос стоял о существовании этого курорта, — рассказывает Роман Дбар. – Работы Игоря Петровича помогли разработать технологию защиты пицундского и гагрского побережья".

В книге "Гагрский залив. Рекреационный потенциал природно-геологических условий прибрежно-морской полосы" собраны исследования двадцати лет с 1971 по 1990-й годы.

© Sputnik. Александр Вильф Блуждающие берега Черного моря: книга о побережье Гагры

Авторы пишут, что начавшаяся с 1982 года практика отсыпки пляжей сыграла положительную роль в берегозащите побережья Гагры. За восемнадцать лет эта технология помогла почти полностью отказаться от бун и волноломов. Подобные работы требуется продолжать, но только с условием, что искусственно насыпаемый гравий и песок должны быть близки по структуре к естественному на этом пляже.

Капитальное строительство, по расчетам ученых, должно вестись на расстоянии не менее 120-140 метров.

Накопленные авторами данные позволяют строить прогнозы.

"Сейчас море поднимается со скоростью один миллиметр в год, — рассказал Игорь Балабанов. – Предполагаемое увеличение подъема мирового океана — метр за столетие. По пессимистическим прогнозам – 2,5-3 метра. Так вот, даже при таком подъеме подсыпаемые берега устоят, а естественные, которые не дорабатывались людьми, к примеру, на участке от окраины Гагры до реки Бзыбь, будут потеряны. Наступление моря на берег в таких местах возможно более чем на сто метров".

А как это может выглядеть в будущем, если не принять меры, можно увидеть в книге. На архивных снимках изображены пляжи всего шириной всего 2-3 метра, а некоторые — совершенно смыты прибоем.



