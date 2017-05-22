"Гагрский берег" на полке: Sputnik передал Нацбиблиотеке Абхазии редкую книгу

Sputnik вручил два экземпляра монографии с автографом авторов директору Абхазской государственной библиотеки имени Папаскир Борису Чолария.

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Борис Чолария поблагодарил за подарок, пообещал оцифровать издание и выложить в интернет, при этом соблюдая авторские права.

Игорь Балабанов – геолог, геоморфолог. В книге собраны его исследования двадцати лет с 1971 по 1990-ый годы.

По словам директора Института экологии АНА, «Гагрский залив», это не научная и не популярная книга о природе, это важнейший справочник для ученных и проектировщиков. Он издан тиражом всего 200 экземпляров. Книгу открыто купить невозможно, она высылается организациям, которые ее предварительно заказали. В Абхазии таких примерно сорок пять.