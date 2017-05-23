Сумочка из рук в руки: удовольствие и заработок

Sputnik, Амра Амичба.

Застали мы рукодельницу за работой над сумкой, которую заказала выпускница сухумской школы на прощальный бал.

Видео смотрите здесь>>

"Девушка принесла мне элемент своего платья. Я увидела цвет. И мы с ней подобрали ткань для клатча, фактура какая будет и какой размер, — сказала Оксана Цвижба. — Даже цвет фермуара под уже купленную бижутерию был подобран".

И здесь пошли уже профессиональные термины, пришлось прервать Оксану и узнавать, что же такое фермуар. Оказывается это застежка сумки, деталь, венчающая изделие и потому задающая стиль.

© Sputnik / Томас Тхайцук Оксана Цвижба и ее сумки ручной работы

Изготовлением сумочек Оксана начала заниматься полтора года назад. Как творческий человек долгое время была в поиске чем заняться. На вопрос, как же появляются идеи для новых произведений, рукодельница ответила, что тему задает ткань.

"Я вижу ткань, вижу фермуар, и в голове выстраивается модель сумки, ее определенная форма, цвет, оформление, — заметила она. — Естественно, когда приходит клиент, у него есть какое-то представление, видение. Мы с ним все обговариваем, я предлагаю свои какие-то элементы. И так рождается новая сумочка, новый образ".

В течение пяти-семи дней кропотливой работы появляется неповторимая сумочка для модницы, с которой она может пойти на любое мероприятие в абсолютной уверенности, что другой сумки-клона ни у кого не будут.

"Чаще и раньше срока заканчиваю работу, но каждый раз время обговариваю с запасом, чтобы не подводить девушек и потом не переживать по этому поводу", — отметила Оксана.

Оксана Цвижба заказывает ткани для сумочек в Италии – Флоренции и Риме, где живут друзья, которые и помогают с закупками.

"Я выбираю ткани по фотографиям из магазинов, что они мне присылают. Пока ни разу не подвели меня, наши вкусы совпадают. Сейчас я жду новое поступление", — намекнула мастерица.

© Sputnik / Томас Тхайцук Оксана Цвижба и ее сумки ручной работы

В основном для пошива Оксана использует жаккардовую и гобеленовую ткани, потому что они плотные и больше подходит для изготовления сумок. Покупает всего по 30-35 сантиметров, так как каждая сумочка в единственном экземпляре, брать больше не имеет смысла.

"Стараюсь покупать ткани яркие, цветные, с цветочками, блестящие, — сказала Оксана Цвижба. — У нас в Абхазии отдают предпочтение черному цвету. Как мастеру, черный цвет тоже мне интересен. Его можно обыграть бисером, сделать рисунки, и цветные в том числе".

Она вспоминает, что у одной заказчицы было желание, чтобы на черной бархатной сумке был элемент вышивки.

"Мы с ней пришли к тому, что это может быть бабочка. Я выполнила пожелание девушки, и сумка получилась очень интересной, нескучной за счет вышивки", —заметила она.

Вышивка на сумке состоит из бисера, иногда пайетки, стеклярус, также используются рондели – это, как объяснила Оксана, бусины металлические или из стекла, имеющие вогнутую или выпуклую форму, разнообразные по цвету и декору. Бисер японский и чешский. Фурнитуру заказывает в интернете, фермуары — застежки-рамки для сумочек тоже иностранного производства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Оксана Цвижба и ее сумки ручной работы

"Мы пытались здесь найти мастера, который был изготовлял мне фермуары, но таковых не нашлось. В кузне слишком грубая работа, ювелир имеет дело с более мягким драгоценным материалом", — сказала она и посетовала, что все приходится покупать за пределами Абхазии, даже леску для вышивания бисером не достать.

Сейчас Оксана заказала люневильский крючок для вышивания бисером и едет рама, на которой она будет вышивать разные цветочки.

"Это тоже ручная работа, но с крючком быстрее. Главное, научиться им пользоваться", — улыбается Оксана.

Не заработком, а своим творчеством и способом самореализации назвала Оксана изготовление дамских сумок.

"Мне очень нравится этим заниматься и видеть счастливые и довольные лица клиентов, когда они уходят от меня, — заметила она. — Были, конечно, и ошибки, и неудачи, но я верила в себя и продолжала искать. Искала новые материалы. В итоге, методом проб и ошибок я пришла к определенному виду сумок".

Оксана рассказала, что в самом начале у нее была проблема сделать сумку каркасной, чтобы она не потеряла свою форму, не деформировалась при попадании воды или при нагрузке.

"Я нашла этот материл, но делиться не буду. Я бы хотела оставить это в секрете, так как со мной тоже никто не поделился ценной информацией. Я искала долго, спрашивала и тех, кто занимается пошивом сумок, мне никто не помогал, это тоже секрет у них. Но, слава богу, я сама пришла к этому", — вспоминает Оксана Цвижба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Оксана Цвижба и ее сумки ручной работы

Мастерица поделилась, что покупателями сумочек выступают и мужчины, заказывая такие индивидуальные ручные изделия для подарка своим мамам, девушкам и женам. О том, по каким же критериям молодые люди определяют вид будущей сумочки, Оксана с улыбкой сказала, что клиенты рассказывают ей о будущей обладательнице.

"Стараюсь подобрать под их вкус ткани, форму. Мой выбор зависит и от возраста будущей обладательницы. В принципе, пока все были довольны, ни разу не ошибалась в своем выборе, получалось угадать предпочтения, — гордится Оксана. — А однажды одна девушка заказала будущей свекрови на день рождения сумочку. Мы всей семьей переживали, понравится ли женщине подарок".

А когда узнали, что сумка очень понравилась, и назвала подарок оригинальным, вздохнули с облегчением, рассказывает Оксана.

"Семейная жизнь у клиентки задалась с самого начала", — пошутил супруг Оксаны Даут Логуа.

Оксана и для своей свекрови тоже сшила клатч, который довольная обладательница "ручного" эксклюзива поспешила продемонстрировать и корреспондентам Sputnik.