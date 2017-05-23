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Оксана Цвижба и ее сумки ручной работы

Сумочка из рук в руки: удовольствие и заработок

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (50)
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Многие сухумские модницы уже приобрели себе эксклюзивные сумочки ручной работы от Оксаны Цвижба, Sputnik решил выяснить, чем же привлекательны изделия мастерицы.

Sputnik, Амра Амичба.

Застали мы рукодельницу за работой над сумкой, которую заказала выпускница сухумской школы на прощальный бал. 

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"Девушка принесла мне элемент своего платья. Я увидела цвет. И мы с ней подобрали ткань для клатча, фактура какая будет и какой размер, — сказала Оксана Цвижба. —  Даже цвет фермуара под уже купленную бижутерию был подобран".

И здесь пошли уже профессиональные термины, пришлось прервать Оксану и узнавать, что же такое фермуар. Оказывается это застежка сумки, деталь, венчающая изделие и потому задающая стиль.

Оксана Цвижба и ее сумки ручной работы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оксана Цвижба и ее сумки ручной работы

Изготовлением сумочек Оксана начала заниматься полтора года назад. Как творческий человек долгое время была в поиске чем заняться. На вопрос, как же появляются идеи для новых произведений, рукодельница ответила, что тему задает ткань.

"Я вижу ткань, вижу фермуар, и в голове выстраивается модель сумки, ее определенная форма, цвет, оформление, — заметила она. — Естественно, когда приходит клиент, у него есть какое-то представление, видение. Мы с ним все обговариваем, я предлагаю свои какие-то элементы. И так рождается новая сумочка, новый образ". 

В течение пяти-семи дней кропотливой работы появляется неповторимая сумочка для модницы, с которой она может пойти на любое мероприятие в абсолютной уверенности, что другой сумки-клона ни у кого не будут. 

"Чаще и раньше срока заканчиваю работу, но каждый раз время обговариваю с запасом, чтобы не подводить девушек и потом не переживать по этому поводу", — отметила Оксана. 

Оксана Цвижба заказывает ткани для сумочек в Италии – Флоренции и Риме, где живут друзья, которые и помогают с закупками.

"Я выбираю ткани по фотографиям из магазинов, что они мне присылают. Пока ни разу не подвели меня, наши вкусы совпадают. Сейчас я жду новое поступление", — намекнула мастерица. 

Оксана Цвижба и ее сумки ручной работы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оксана Цвижба и ее сумки ручной работы

В основном для пошива Оксана использует жаккардовую и  гобеленовую ткани, потому что они плотные и больше подходит для изготовления сумок. Покупает всего по 30-35 сантиметров, так как каждая сумочка в единственном экземпляре, брать больше не имеет смысла.

"Стараюсь покупать ткани яркие, цветные, с цветочками, блестящие, — сказала Оксана Цвижба. — У нас в Абхазии отдают предпочтение черному цвету. Как мастеру, черный цвет тоже мне интересен. Его можно обыграть бисером, сделать рисунки, и цветные в том числе". 

Она вспоминает, что у одной заказчицы было желание, чтобы на черной бархатной сумке был элемент вышивки. 

"Мы с ней пришли к тому, что это может быть бабочка. Я выполнила пожелание девушки, и сумка получилась очень интересной, нескучной за счет вышивки", —заметила она. 

Вышивка на сумке состоит из бисера, иногда пайетки, стеклярус, также используются рондели – это, как объяснила Оксана,  бусины металлические или из стекла, имеющие вогнутую или выпуклую форму, разнообразные по цвету и декору.  Бисер японский и  чешский. Фурнитуру заказывает в интернете, фермуары — застежки-рамки для сумочек тоже иностранного производства.

Оксана Цвижба и ее сумки ручной работы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оксана Цвижба и ее сумки ручной работы

"Мы пытались здесь найти мастера, который был изготовлял мне фермуары, но таковых не нашлось. В кузне слишком грубая работа, ювелир имеет дело с более мягким драгоценным материалом", — сказала она и посетовала, что все приходится покупать за пределами Абхазии, даже леску для вышивания бисером не достать. 

Сейчас Оксана заказала люневильский крючок для вышивания бисером и едет рама, на которой она будет вышивать разные цветочки. 

"Это тоже ручная работа, но с крючком быстрее. Главное, научиться им пользоваться", — улыбается Оксана.  

Не заработком, а своим творчеством и способом самореализации назвала Оксана изготовление дамских сумок.  

"Мне очень нравится этим заниматься и видеть счастливые и довольные лица клиентов, когда они уходят от меня, — заметила она. — Были, конечно, и ошибки, и неудачи, но я верила в себя и продолжала искать. Искала новые материалы. В итоге, методом проб и ошибок я пришла к определенному виду сумок". 

Оксана рассказала, что в самом начале у нее  была проблема сделать сумку каркасной, чтобы она не потеряла свою форму, не деформировалась при попадании воды или при нагрузке.

"Я нашла этот материл, но делиться не буду. Я бы хотела оставить это в секрете, так как со мной тоже никто не поделился ценной информацией. Я искала долго, спрашивала и тех, кто занимается пошивом сумок, мне никто не помогал, это тоже секрет у них. Но, слава богу, я сама пришла к этому", —  вспоминает Оксана Цвижба. 

Оксана Цвижба и ее сумки ручной работы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оксана Цвижба и ее сумки ручной работы

Мастерица поделилась, что покупателями сумочек выступают и мужчины, заказывая такие индивидуальные ручные изделия для подарка своим мамам, девушкам и женам. О том, по каким же критериям молодые люди определяют вид будущей сумочки, Оксана с улыбкой сказала, что клиенты рассказывают ей о будущей обладательнице.

"Стараюсь подобрать под их вкус ткани, форму. Мой выбор зависит и от возраста будущей обладательницы. В принципе, пока все были довольны, ни разу не ошибалась в своем выборе, получалось угадать предпочтения, — гордится Оксана. — А однажды одна девушка заказала будущей свекрови на день рождения сумочку. Мы всей семьей переживали, понравится ли женщине подарок".

А когда узнали, что сумка очень понравилась, и назвала подарок оригинальным, вздохнули с облегчением, рассказывает Оксана. 

"Семейная жизнь у клиентки задалась с самого начала", — пошутил супруг Оксаны Даут Логуа. 

Оксана и для своей свекрови тоже сшила клатч, который довольная обладательница "ручного" эксклюзива поспешила продемонстрировать и корреспондентам Sputnik. 

Оксана Цвижба и ее сумки ручной работы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оксана Цвижба и ее сумки ручной работы

 

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