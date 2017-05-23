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Одна такая: мастер рассказала, как шьет "эксклюзивные" сумочки

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Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (50)
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(3:10 / 23.36Mb / просмотров видео: 27)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Сухумчанка Оксана Цвижба, которая уже полтора года шьет вручную женские сумки, рассказала съемочной группе Sputnik Абхазия о том, как возникают идеи эксклюзивных сумок.

Застали мы рукодельницу за работой над сумкой, которую заказала выпускница сухумской школы на свой выпускной бал. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

На вопрос, как же появляются идеи для новых сумочек, рукодельница ответила, что тему задает ткань.

"Я вижу ткань, вижу фермуар, и в голове выстраивается модель сумки, ее определенная форма, цвет, оформление, — заметила она. — Естественно, когда приходит клиент, у него есть какое-то представление, видение. Мы с ним все обговариваем, я добавляю, предлагаю свои какие-то элементы. И так рождается новая сумочка, новый образ". 

Рукодельница заказывает ткани для сумочек в Италии – Флоренции и Риме, где живут друзья, которые и закупаются для нее. В основном для пошива сумочек Оксана использует жаккардовую и гобеленовую ткани, потому что они плотные и больше подходят для изготовления сумок. 

Оксана Цвижба заметила, что покупателем сумочек порой выступают и парни, которые заказывают ручные изделия для своих мам, девушек и жен. О том, по каким же критериям молодцы люди выбирают дамские сумочки, Оксана с улыбкой сказала, что клиенты рассказывают ей о будущей обладательнице.

 

 

Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (50)


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