День святого Симона Кананита отметили в Новом Афоне

Новый Афон, 23 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Праздничное богослужение в честь одного из апостолов Иисуса Христа, просветителя Абхазии Симона Кананита прошло в Новом Афоне во вторник 23 мая.

На богослужении присутствовали Президент Абхазии Рауль Хаджимба, премьер-министр Беслан Барциц, депутаты Народного собрания, представители казачества страны, верующие и гости республики.

Божественная литургия началась ранним утром у входа в храм, возведенного на месте погребения святого Кананита в нескольких метрах от Новоафонского водопада.

"Этот день – праздник не только для абхазского народа, но и для всего православного мира, потому что Симон Кананит был одним из апостолов Христа, на чьей свадьбе наш спаситель впервые совершил чудо, превратив воду в вино. Симон Кананит всегда был рядом с Христом, видел распятого сына Бога, снятого с креста и воскресшего Иисуса", — рассказал корреспонденту Sputnik Глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа).

Божественную литургию на абхазском, русском и греческом языках провели священники АПЦ Абхазии, среди которых были Висилиск Лейба, Давид Гвазава, Никита Адлейба. В этом им помогали молодые пономари, которые с большой ответственностью отнеслись, к возложенной на них миссии.

"Пономари помогают батюшкам во время службы. Сегодня я совершил вход со свечкой, приготовил просфоры, сделал запивку. Раньше у меня не было такой сильной веры, но после того, как со мной произошло несчастье, я ее обрел. Так захотела моя душа и в этом мне помогает мой брат священник Давид Гвазава", — поделился тринадцатилетний пономарь Владислав Матуа.

День памяти Симона Кананита. Служба в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук

День памяти Симона Кананита. Служба в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук

День памяти Симона Кананита. Служба в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук

День памяти Симона Кананита. Служба в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук

День памяти Симона Кананита. Служба в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук

День памяти Симона Кананита. Служба в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук

День памяти Симона Кананита. Служба в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук

День памяти Симона Кананита. Служба в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук

День памяти Симона Кананита. Служба в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук

День памяти Симона Кананита. Служба в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук

День памяти Симона Кананита. Служба в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук

День памяти Симона Кананита. Служба в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 12 © Sputnik / Томас Тхайцук День памяти Симона Кананита. Служба в Новом Афоне

Прихожан и гостей Абхазии не смутила прохладная и пасмурная погода. Многие из них считают день памяти святого Симона Кананита одним из главных православных праздников, а с храмом в его честь их связывает теплые воспоминания.

"Именно в этом месте, в этом храме я обрела любовь к Богу. Здесь я крестила своих детей, внуков и все должны понимать, что апостол Симон Кананит отдал свою жизнь за нас. Мы не должны терять веру", — сказала Дина Когония из Сухума.

Не смогли пройти мимо такого большого события в православном мире и туристы, которые приехали в Новый Афон, чтобы полюбоваться его красотами и посетить святые места, которые компактно расположились на небольшой территории курортного городка.

Татьяна Лозина из Ростова-на-Дону вместе со своей семьей решила провести свой отпуск в Абхазии и не пожалела. Большой удачей она назвала возможность быть причастной к такому праздничному Богослужению в рамках одного экскурсионного дня.

"Мы приехали на экскурсию в Новый Афон. Хотим посмотреть этот великолепный праздник, попасть на крестный ход в честь Симона Кананита. Мы впервые участвуем в таком празднике и на мой взгляд, любой православный праздник очень важен для верующих людей" — рассказала гостья из Ростова-на-Дону, сожалея лишь о том, что не очень повезло с погодой.

Праздничное Богослужение в Новом Афоне завершилось обрядом причащения и крестным ходом.

Святой апостол Симон – один из двенадцати учеников Христа Спасителя, сын святого праведного Иосифа Обручника.

Апостол Симон Кананит вместе с апостолами Андреем Первозванным и Матфием проповедовал христианство в Абхазии, из-за чего неоднократно подвергался нападкам со стороны язычников, и вскоре принял мученическую смерть.

В IV веке над местом погребения апостола воздвигли храм в его честь. По сей день православные христиане Абхазии и паломники со всего мира просят апостола Симона о заступлении и помощи в жизненном устройстве, благополучии браков и укреплении в вере.



