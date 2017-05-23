День апостола Симона Кананита: в Новом Афоне совершили службу и крестный ход

Божественная литургия началась ранним утром у входа в храм, возведенный на месте погребения Святого Кананита в нескольких метрах от Новоафонского водопада.

Подробнее об этом читайте>>

"Этот день – праздник не только для абхазского народа, но и для всего православного мира, потому что Симон Кананит был одним из апостолов Христа, на чьей свадьбе наш спаситель впервые совершил чудо, превратив воду в вино. Симон Кананит всегда был рядом с Христом, видел распятого сына Бога, снятого с креста и воскресшего Иисуса", — рассказал корреспонденту Sputnik глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиа).

Божественную литургию на абхазском, русском и греческом языках провели священники АПЦ Абхазии, среди которых были Висилиск Лейба, Давид Гвазава, Никита Адлейба. В этом им помогали молодые пономари, которые с большой ответственностью отнеслись, к возложенной на них миссии.

"Пономари помогают батюшкам во время службы. Сегодня я совершил вход со свечкой, приготовил просфоры, сделал запивку. Раньше у меня не было такой сильной веры, но после того как со мной произошло несчастье, я ее обрел. Так захотела моя душа, и в этом мне помогает мой брат священник Давид Гвазава", — поделился тринадцатилетний пономарь Владислав Матуа.

Прихожан и гостей Абхазии не смутила прохладная и пасмурная погода. Многие из них считают день памяти Святого Симона Кананита одним из главных православных праздников, а с храмом в его честь их связывают теплые воспоминания.



