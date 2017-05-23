22:50 23 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Книга А.С. Пушкина Евгений Онегин

Каюн об акции "Почитаем Пушкина!": только для "18+"

© Sputnik. Сергей Пятаков
В Абхазии
Получить короткую ссылку
23 0 0

Россотрудничество организует международный информационный проект среди иностранных граждан "Почитаем Пушкина!" в преддверии Дня русского языка и ко дню рождения Александра Пушкина, рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия руководитель Русского культурного центра Абхазии Наталья Каюн.

СУХУМ, 23 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Акция "Почитаем Пушкина!" пройдет в формате "18+", что позволяет каждому совершеннолетнему поклоннику творчества Александра Пушкина принять в нем участие, рассказала Sputnik руководитель Русского культурного центра Абхазии Наталья Каюн.

"Это акция имеет международный характер и в ней могут принять участие те, кто живет в России и за ее пределами. Очень интересный формат у этой акции "18+." Это уже взрослые люди, которые осознанно выбрали то или иное произведение Пушкина. Профессиональная категория абсолютно не ограничена" — отметила Каюн.

Полную версию радиоинтервью с Натальей Каюн слушайте здесь>>

Каюн рассказала, что слово "почитаем" в названии акции имеет два смысла – чтить великого Пушкина и получать удовольствие от чтения его произведений.

Суть проекта заключается в том, чтобы предложить людям записать на видео чтение ими произведений Александра Пушкина на русском языке. Видео будут выкладываться в социальных сетях на аккаунтах Россотрудничества. Победители определяются путем народного голосования. Акция продлится до 6 июня.

Каждый желающий может принять участие в конкурсе "Почитаем Пушкина!", который продлится до 6 июня 2017 года. Ознакомиться с правилами и форматом акции можно на сайте Россотрудничества. А победители будут определяться путем народного голосования в социальных сетях.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание правительства обсуждение строительства Цхинвал
    Длинные выходные

    День принятия Акта о провозглашении независимости Южной Осетии, который отмечают 29 мая, объявлен выходным – республика будет отдыхать три дня подряд.

  • Azerbaijan Fashion Week-2016
    По Баку от бедра

    В столице Азербайджана стартует неделя моды – Azerbaijan Fashion Week, на которую съехались дизайнеры одежды из разных стран мира.

  • Генрих Мхитарян
    Крепись, Манчестер!

    Полузащитник сборной Армении и "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян откликнулся на теракт на стадионе "Манчестер Арена".

  • Человек в наручниках держит официальный документ, фото из архива
    Я признаюсь!

    Один из фигурантов по делу казахстанского олигарха и бывшего главы БТА Банка Мухтара Аблязова неожиданно полностью признал свою вину.

  • Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
    Кибер-Кыргызстан

    США и Ирландия начали закупать кыргызстанские IT-программы, произведенные в Парке высоких технологий.

  • Первый грузовой поезд отправился из Шэньчжэня в Минск 22 мая
    Китайский бриллиант

    Контейнерный поезд China Brilliant отправился из Китая в Беларусь в рамках проекта "Один пояс – один путь". Время в пути составит примерно 10 суток.

  • Счетчик недополученного алкогольного акциза в Икла
    Алко-счет

    На границе Латвии и Эстонии появилось табло, показывающее сумму, которую Таллин недополучит из-за низких цен на алкоголь у соседей.

  • Человек на пляже, архивное фото
    Литва самоубийственная

    Литва прочно входит в десятку стран с наибольшим количеством суицидов и является самой «самоубийственной» в Европе.

  • кабинет министров
    Битва за портфель

    Глава молдавского правительства Павел Филип сообщил, что после реформы правительства часть министров не войдет в состав нового кабмина.

  • Здание правительства обсуждение строительства Цхинвал
    Длинные выходные

    День принятия Акта о провозглашении независимости Южной Осетии, который отмечают 29 мая, объявлен выходным – республика будет отдыхать три дня подряд.

  • Azerbaijan Fashion Week-2016
    По Баку от бедра

    В столице Азербайджана стартует неделя моды – Azerbaijan Fashion Week, на которую съехались дизайнеры одежды из разных стран мира.

  • Генрих Мхитарян
    Крепись, Манчестер!

    Полузащитник сборной Армении и "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян откликнулся на теракт на стадионе "Манчестер Арена".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Возложение у памятника махаджирам
"Боль" и " Корни искусства": памяти махаджиров
Одна такая: мастер рассказала, как шьет эксклюзивные сумочки
Одна такая: мастер рассказала, как шьет "эксклюзивные" сумочки
Голосование
Выбираем лучшего: голосование на шоу"Ты - супер!"

Соцсети

Sputnikabkhazia