Каюн об акции "Почитаем Пушкина!": только для "18+"

СУХУМ, 23 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Акция "Почитаем Пушкина!" пройдет в формате "18+", что позволяет каждому совершеннолетнему поклоннику творчества Александра Пушкина принять в нем участие, рассказала Sputnik руководитель Русского культурного центра Абхазии Наталья Каюн.

"Это акция имеет международный характер и в ней могут принять участие те, кто живет в России и за ее пределами. Очень интересный формат у этой акции "18+." Это уже взрослые люди, которые осознанно выбрали то или иное произведение Пушкина. Профессиональная категория абсолютно не ограничена" — отметила Каюн.

Полную версию радиоинтервью с Натальей Каюн слушайте здесь>>

Каюн рассказала, что слово "почитаем" в названии акции имеет два смысла – чтить великого Пушкина и получать удовольствие от чтения его произведений.

Суть проекта заключается в том, чтобы предложить людям записать на видео чтение ими произведений Александра Пушкина на русском языке. Видео будут выкладываться в социальных сетях на аккаунтах Россотрудничества. Победители определяются путем народного голосования. Акция продлится до 6 июня.

Каждый желающий может принять участие в конкурсе "Почитаем Пушкина!", который продлится до 6 июня 2017 года. Ознакомиться с правилами и форматом акции можно на сайте Россотрудничества. А победители будут определяться путем народного голосования в социальных сетях.



