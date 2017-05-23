Каюн: акция "Почитаем Пушкина!" пройдет в Абхазии

"Акция называется очень интересно – "Почитать Пушкина". Причем "почитать" имеет два смысла. С одной стороны, "почитать" — то же, что и чтить. С другой стороны, "почитать" – это приглашение прочесть что-либо, причем с удовольствием. И то, и другое применимо по отношению к прекрасным произведениям великого русского поэта", — считает руководитель Русского культурного центра Абхазии Наталья Каюн.

Суть проекта заключается в том, чтобы предложить людям записать на видео чтение ими произведений Александра Пушкина на русском языке. Видео будут выкладываться в социальных сетях на аккаунтах Россотрудничества. Победители определяются путем народного голосования.

Акция продлится до 6 июня.