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Карвинг с Аделиной Джобава-Ашуба

Отправить под нож: тонкости карвинга

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Карвинг - искусство художественной резки овощей и фруктов - весьма востребован в Абхазии на различных торжествах и фуршетах, корреспондент Sputnik Амра Амичба попыталась выведать детали у профессионального абхазского карвингиста Аделины Джобава.

Sputnik, Амра Амичба.

Ножи и руки

Аделина Джобава — географ по образованию, но ни дня не работала по специальности. Много лет проработала на овощном складе.

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"И вот, насмотревшись за столько лет на овощи, как-то само собой получилось, что стала вырезать из них разные фигурки. Я с пользой решила применять свою работу, задумала  сделать овощи красивыми", — смеется Аделина. 

Самое главное в карвинге – нож. Ножей для карвинга бесчисленное множество: отдельно, чтобы вырезать хризантемы, шарики, другим ножом можно вырезать только бороздки на фрукте или лепестки, нож в восемь лезвий для клубники, чтобы сделать одинаковые дольки. 

Карвинг с Аделиной Джобава-Ашуба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Карвинг с Аделиной Джобава-Ашуба

По словам Аделины, специальные тайские ножи можно купить и в Сухуме.

"От обычных ножей тайский нож отличается тем, что очень тонкий, немного гнется. Благодаря тому, что он тонкий, например, арбуз не лопается, когда начинаю вырезать, — сказала она. — Рукоять ножа, желательно чтобы была круглой, потому что когда вырезаешь тонкие узоры, нужно руку держать навесу, чтобы не двигалась, а нож надо крутить. Работать должны только пальцы, в крайнем случае, поднимаешь локоть и помогаешь себе завершить узор". 

Очень важно правильно держать нож. За лезвие хвататься нельзя ни в коем случае. Два пальца – безымянный и мизинец всегда служат для того, чтобы опереть руку, чтобы нож не соскочил и не поранил. 

По признанию Аделины, первые два года она держала нож неправильно, учась самостоятельно по роликам из интернета. Потом прошла курсы у профессионального карвингиста, который ей и "поставил" руку. 

Тренировка на подружках 

Карвинг требует постоянной практики. Вначале у Аделины было мало заказов, и, чтобы набить руку, она вырезала вкусные подарки подругам. 

Карвинг с Аделиной Джобава-Ашуба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Карвинг с Аделиной Джобава-Ашуба

"Букеты, цветочки из морковки, свеклы, редиски, корзиночки из тыквы — и с такими подарками шла к подружкам, — вспоминает она. —  И еще моя самая сильная  поддержка – моя мамочка, которая восхищалась каждой моей работой и говорила: "Ой, как красиво!" – Ехала в гости к маме не просто с арбузом, а с вырезанным арбузом. А сыновья порой, когда садимся за стол, говорят: "Мама, можно мы просто пообедаем обычными овощами, не превращая их в шедевры". 

Вот уже пять лет фрукты и овощи в умелых руках карвингиста превращаются в произведения искусства, которые даже есть жалко. 

"Когда предложила свои услуги в одно из сухумских агентств и украшала фуршетный стол арбузом и другими фруктами, проблема была в том, что люди не дотрагивались до них, не ели, любуясь ими издалека. Я просила даже хозяев: "Скажите, пусть едят, это вкусно, нужно, можно". — Некоторые могут подумать, что вырезанный арбуз немного подпортился и его нельзя есть, но об этом можно не беспокоиться. Вырезается арбуз накануне, хранится он плотно упакованный в целлофане в холодильнике. К употреблению вполне годен в вырезанном виде", — признается Аделина. 

В ожидании лета 
Украшаем праздничные блюда: мастер-класс по карвингу
© RUPTLY.
Украшаем праздничные блюда: мастер-класс по карвингу

Самый любимый овощ у карвингистов – арбуз, из-за того, что по своей структуре состоит из трех цветов, и когда вырезаются цветы или другие фигуры, переливается палитра цветов.

"Самое идеальное сочетание в природе — зеленый, белый и красный, и оно есть в арбузе.  И когда мы беремся за арбуз, все, что от нас требуется — это красиво вырезать узоры, а переливы цветов откроются сами собой. В законченном виде очень хорошо сочетается с остальными фруктами, ягодами, клубничкой. Главное, чтобы арбуз был суперсвежий. Когда работаешь с овощами, начинаешь вырезать, обязательно нужно, чтобы они были свежими", — подчеркнула мастер. 

Самый идеальный арбуз – темно-зеленый без полос. Аделина уже по виду может определить, какой свежести фрукт или овощ. 

"Пощупать, естественно, я должна. Когда идеальный арбуз круглый, без всяких царапинок – это, конечно, хорошо. Мы тогда кожу не срезаем", — сказала она. 

Карвинг с Аделиной Джобава-Ашуба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Карвинг с Аделиной Джобава-Ашуба

 Из арбуза можно сделать один цельный большой цветок, а можно и тематическую "скульптуру",  например, если на свадьбу, то это жених и невеста, если на день рождения — написать имя, а если открытие  фирмы или  магазина – чаще заказывают логотип. 

"Все можно применить и очень красиво подать. Приятно будет людям наблюдать, если их логотип или имя, инициалы запечатлены на арбузе,  - считает Аделина.  - Я на арбуз по-другому уже не смотрю. Запах, цвет и фактура арбуза мне напоминает о тех возможностях, которые можно воплотить, сразу думаю: "Ах, какой бы можно было вырезать из  него цветок!"

По ее словам, художественные способности для занятия карвингом не нужны. Для многих – это чисто техника: перерисовать узор, фигуру или цветок на арбуз или вырезать "миниатюру"  на фрукте и овоще. 

"Я знаю карвингистов, которые не умеют рисовать. Нужна лишь фантазия и любовь к красоте – вот это самое основное, наверное. Тогда получается красиво вырезанная фигура", — заметила Аделина и добавила, что лето самое идеальное время года для карвингистов, когда вокруг много фруктов и овощей.

Карвинг с Аделиной Джобава-Ашуба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Карвинг с Аделиной Джобава-Ашуба

Традиционно для карвинга подходят практически любые овощи. Из фруктов предпочтительнее гладкие яблоки, свежие лимоны и апельсины, авокадо.  

"Если вырезать розочку из картофеля, поставить в духовку и запечь, форма сохраняется. Края немного подрумянятся и получатся красивые лепесточки. И это будет очень необычная подача блюд для гостей", – делится Аделина. 

Сочный  Sputnik 

Для Sputnik  карвингист вырезала цветок из арбуза, корзиночку из яблока, лепестки из моркови, огурца, редиса для украшения нарезок к фуршету. 

Карвинг с Аделиной Джобава-Ашуба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Карвинг с Аделиной Джобава-Ашуба

"Самое распространенное – это розочка на арбузе. Их может быть и несколько. Мой первый урок, который я посмотрела в интернете, – ролик, как вырезается розочка на арбузе", — вспоминает Аделина.

Подарок от нее оценила редакция Sputnik. Долго журналисты не могли решиться "уничтожить" красоту. Для этой композиции карвингист применила несколько приемов: простые, сложные и объемные узоры с цветами из киви, ананаса и абрикоса. 

"Структура арбуза очень удобная для вырезания и особого труда не составляет, чтобы вырезать. Ананас самая сложная структура для вырезания, так как у него структура неоднородная. Киви не думала, что можно из него что-то вырезать кроме звездочек, но вот получился цветок", — довольно созерцая очередной шедевр, заметила она.

Карвинг с Аделиной Джобава-Ашуба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Карвинг с Аделиной Джобава-Ашуба

Аделина Джобава планирует открыть курсы карвинга как для тех, кто хочет заняться им профессионально, так и для домохозяек, которые желают порадовать домочадцев необычной подачей блюд. 


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