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Арбузный Sputnik: что можно сделать ножом и руками из еды

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Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Профессиональный карвингист Аделина Джобава провела для читателей Sputnik мастер-класс по карвингу и рассказала о своем любимом овоще.

Традиционно для карвинга подходят практически любые овощи: картофель, крупный редис, бурак, морковь, огурцы с гладкой кожицей, твердая тыква, кабачки и многие другие. Из фруктов наиболее подходят для вырезания гладкие яблоки, свежие лимоны и апельсины, арбузы, авокадо, дыня.  

Подробнее об этом читайте здесь>>

Самый любимый овощ у карвингистов – арбуз, из-за того что по своей структуре состоит из трех цветов, когда вырезаются цветы или другие фигуры, сама собой переливается палитра цветов.

Для съемочной группы карвингист вырезала цветок из арбуза, корзиночку из яблока, лепестки из моркови, огурца, редиса для украшения колбасных, сырных нарезок к фуршету. 

Карвингист также  приготовила подарок для Sputnik Абхазия, за красоту которой вся редакция благодарит мастерицу. Для именной композиции Аделина применила несколько приемов: простые сложные и 3Д узоры, буквы на арбузе. В композицию входили также цветочки из киви, ананаса и абрикоса. 


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Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (52)


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