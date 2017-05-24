Некрасов: есть предложения из РФ по модернизации Сухумского аэропорта

СУХУМ, 24 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Российские компании готовы предложить помощь в модернизации инфраструктуры Сухумского аэропорта, однако для этого нужны инвестиции, сказал торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов, подводя итоги встречи с генеральным директором международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба Вячеславом Эшба.

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Он рассказал, что встреча носила плановый характер, так как он недавно вступил в свою должность.

"Необходимо было познакомиться с руководством аэропорта, узнать о состоянии этого аэропорта, перспективах развития. Безусловно, у российских компаний есть большой интерес к участию в модернизации аэропорта, поставках навигационного оборудования. Российские компании предлагают комплексные решения по этому вопросу", — сказал Некрасов.

По словам торгпреда, он сообщил руководству аэропорта о предложениях российских компаний, готовых прийти в Абхазию и помочь в модернизации.

"Сегодня существует проблема финансирования аэропорта, это главный вопрос. Над этим вопросом нам нужно будет поработать, мы договорились о том, что две российские компании, это Сибирский научно-исследовательский институт авиации и научно-производственное объединение из Челябинска собираются приехать с бизнес-миссией в Абхазию, для того чтобы посетить аэропорт", — отметил он.

Интерес с абхазской стороны есть, для начала работ необходимо искать инвестиции, подчеркнул Некрасов.

На встрече с торговым представителем России в Абхазии Владимиром Некрасовым обсуждались вопросы, касающиеся проблем Сухумского аэропорта, сказал генеральный директор Международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба Вячеслав Эшба.

"Мы говорили о возможной помощи в восстановлении инфраструктуры аэропорта. Торговое представительство интересуется важными объектами в республике, в том числе Сухумским аэропортом", — добавил он.

Эшба сообщил, что техническое оснащение аэропорта требует модернизации и совершенствования.

"Инфраструктура аэропорта устарела, ее нужно менять, в том числе навигацию, радиосообщение, чтобы они соответствовали международным стандартам. Без этого нельзя начинать работать, необходимо установить новое оборудование", — сказал Эшба.

Открытие аэропорта поднимет экономику республики, уверен гендиректор.

"На мой взгляд, если аэропорт заработает, то это положительным образом скажется на экономике Абхазии. Мы связываем развитие экономики республики с туризмом, если появится возможность прибывать в Абхазию на самолетах, то это поднимет и наши туристические возможности", — подчеркнул Эшба.

Сухумский аэропорт расположен в 18 километрах от столицы Абхазии, в поселке Бабушара. Он был построен в 60-е годы прошлого столетия и работал до закрытия в 1993 году. В довоенное время аэропорт принимал около 600 пассажиров в час.



