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Некрасов: российские компании оценят объем вложений в аэропорт Сухума

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О перспективах развития Международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба в интервью Sputnik Абхазия рассказал торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов.

"Две российские компании собираются приехать с бизнес-миссией в Абхазию, для того чтобы посетить аэропорт, изучить, дать свои оценки о необходимости модернизации и объемах инвестиций в аэропорт", — сказал Некрасов.

Полную версию беседы с Владимиром Некрасовым читайте здесь>>

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