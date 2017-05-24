Некрасов: российские компании оценят объем вложений в аэропорт Сухума

Полную версию беседы с Владимиром Некрасовым читайте здесь>>
Полную версию беседы с Владимиром Некрасовым читайте здесь>>
Жители Синопа и Келасура целых пять дней ждали воду, которая к ним пришла так же неожиданно, как и пропала. О том, почему люди оставались без воды столь долгое время, и как была решена проблема, узнал корреспондент Sputnik Бадри Есиава.
Пресс-конференция, посвященная презентации логотипа Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба, с участием художественного руководителя филармонии Эсмы Джениа и дизайнера Марии Айба прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия в среду 24 мая.
Об участии делегация из Абхазии в обучающем семинаре в Москве, посвященном изучению основ социального проектирования для специалистов сферы молодежной политики, в студии радио Sputnik рассказали его участники.
Полицейские Северной Осетии изъяли у 66-летнего жителя республики две пригодные для стрельбы винтовки 1600 патронов к ним.
Вашингтон лишил Азербайджан 90% своей финансовой помощи – в этом году стране будет выделен лишь один миллион долларов.
Сообща закрыть «контору» цветных революций предлагает заместитель секретаря Совета национальной безопасности Армении Арам Тананян.
Министерство образования и науки просит не навязывать казахстанским учителям билеты на выставку ЭКСПО, которая открывается в июне в Астане.
Совет руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ обсуждает в Бишкеке терроризм, трансграничную преступность и даже футбол.
Беларусь и Россия активизировали переговоры по созданию единого рынка газа. Если газовая схема получится удачной, ее предложат другим странам ЕАЭС.
В случае войны и полной изоляции экономика Латвии сможет продержаться две недели, да и то при условии содействия со стороны коммерсантов.
Экс-главком ВВС Литвы, уволенный из-за скандала с вертолетами, заявил, что никто и никогда не планировал ремонтировать винтокрылые машины в России.
Молдова стремится вернуться на российский плодоовощной рынок, потерянный из-за несоответствия товаров фитосанитарным нормам.
Стартовал первый этап совместных антитеррористических учений "Душанбе-Антитеррор-2017", которые проходят на территории шести государств СНГ.
Кабинет министров Узбекистана подписал постановление о приватизации 223 объектов государственной собственности.
Министр госуправления Эстонии заявил, что не поддерживает членство страны в НАТО, но быстро передумал и извинился.
Полицейские Северной Осетии изъяли у 66-летнего жителя республики две пригодные для стрельбы винтовки 1600 патронов к ним.
Вашингтон лишил Азербайджан 90% своей финансовой помощи – в этом году стране будет выделен лишь один миллион долларов.
Сообща закрыть «контору» цветных революций предлагает заместитель секретаря Совета национальной безопасности Армении Арам Тананян.