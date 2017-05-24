Абхазская филармония представила свой новый логотип

СУХУМ, 24 май — Sputnik, Амра Амичба. Вектор действия фирменного стиля Абхазской филармонии — легкость и чистота в графике. Об этом сказала автор логотипа, дизайнер Мария Айба, представляя СМИ новый логотип Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.

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Базовый вид логотипа - это использование фирменного знака и фирменного текста, то есть наименования учреждения.

По словам дизайнера, хотя логотип простой и лаконичный в воспроизведении, любой человек может нарисовать, имея ручку и бумагу — он полифункционален, скрывает много значений.

"Первое впечатление, когда смотришь на логотип — это его мелодичность, ассоциация с каким-либо музыкальным инструментом, и, конечно же, буква "Ф", которая и стала самым главным знаком, от которого я отталкивалась", — заметила дизайнер.

Применяются три вида начертания фирменного логотипа, три языковых варианта - на абхазском, русском и английском.

"Одна из расшифровок нашего логотипа, то есть первая часть несет в себе букву "А", от слова "Абхазская". И второй знак цельный – буква "Ф" от слова филармония. Еще одно толкование этого знака — скрытые в нем первые начальные буквы английских слов "Abkhazian philharmonic", буквы "А" и "Р". Это очень редкий случай, когда в один знак можно вложить столько информации", — подчеркнула Айба.

Логотип Мария Айба

Логотип Мария Айба

Логотип Мария Айба

Логотип Мария Айба 1 / 4 Мария Айба Логотип

Она отметила, что в ближайшем времени активное использование логотипа на фотографиях, на полиграфии, на фирменной продукции вызовет ассоциативную привязку этого знака к Абхазской филармонии.

При этом художественный руководитель Госфилармонии Эсма Джениа подчеркнула, что и на сайте, и в официальной документации, на бланках, визитках, везде будет отражено полное название "Абхазская государственная филармония имени Раждена Джгуатановича Гумба".

"Это все, естественно, сохранится. Для полиграфии рекламного характера мы предпочитаем более облегченную, более легкую версию названия. И это тоже существующая практика, когда у больших компаний есть полное название и сокращенное. В данном случае мы, скорее всего, придем к такому названию как "Абхазская филармония", — сказала Джениа.

Худрук поделилась планами на лето. В самом начале июня на абхазской сцене выступит молодая пианистка из Великобритании.

"Это первый опыт международного сотрудничества с дальним зарубежьем, поскольку все ранние международные проекты включали в себя взаимодействие с российскими артистами. Впервые к нам приезжает молодой музыкант из Великобритании. Май Чарисса еще учится, но выступала со многим концертами и имеет много рецензий в восхитительной тональности", —заметила она.

Эсма Джениа сообщила также, что в середине июля при поддержке Минкультуры пройдет II Международный джазовый фестиваль, а в конце июля с сольным концертом выступит оперная певица Нана Черкезия.