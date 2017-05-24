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Шесть дней в Москве: абхазские волонтеры учились и дружили

Фото предоставлено Асланом Габния
В Абхазии
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Об участии делегация из Абхазии в обучающем семинаре в Москве, посвященном изучению основ социального проектирования для специалистов сферы молодежной политики, в студии радио Sputnik рассказали его участники.

Sputnik, Амра Амичба.  

Абхазию на семинаре в Москве, который проводил Международный молодежный центр при содействии Росмолодежи, представляли 26 человек.  В их числе специалист отдела по работе с молодежью Госкомитета Абхазии по молодежной политике Тамила Соломко, участник Аслан Габния, а также руководитель группы волонтерского центра при Госкомитете Дмитрий Лагвилава. Делегацию от Абхазии возглавлял председатель Госкомитета по молодежной политике Алиас Авидзба. 

Полную версию радиоинтервью с участниками семинара слушайте здесь>>

Участниками семинара стали активисты, волонтеры, специалисты в области молодежной политики, а также представители СМИ из регионов России, Южной Осетии, Приднестровья. И все они прошли пятидневную программу по трем направлениям: СМИ, волонтерство и форумная кампания.  

"Давно налажены отношения с Росмолодежью. Мы хотели как можно больше ребят вывести, потому что для них это очень важно и для нас важно, чтобы они развивались", — сказала специалист отдела по работе с молодежью Госкомитета Абхазии по молодежной политике Тамила Соломко. — Для себя извлекла много интересного, много нового и, надеюсь, что в дальнейшем это поможет в работе с молодежью". 

Участник семинара, студент 4 курса  АГУ, факультета  международных отношений Аслан Габния принимал участие в лекциях по волонтерству. 

"В Музее толерантности нам провели краткий экскурс, постарались охватить историю евреев, начиная от первых людей, Адама и Евы", — сказал Аслан.  

На руководителя группы волонтерского центра при Госкомитете Абхазии  Дмитрия Лагвилава произвела впечатление лекция преподавателя о том, как организовать форумы.

Участники семинара по основам социального проектирования.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Волонтеры Абхазии о семинаре в Москве: учимся работать с молодежью

"Это была лекция, которая перекрыла все, что мы раньше знали. Матвей, фамилию не знаю, рассказывал о том, как организовать форумы. И другие проводили по этой теме лекции, но от его лекций все были в восторге и я тоже",  - отметил Дмитрий. 

Тамила Соломко, наблюдая за молодежью на семинаре, заметила их заинтересованность. 

"Данные лекции были настолько интересны, ребята настолько были вовлечены, что меня это удивило, — сказала она. — Больше всего получили впечатлений в Музее толерантности. Он настолько своеобразный, такая  современная техника, что ты чувствуешь все то, что происходило, какие-то исторические факты".

Как  рассказали гости студии радио Sputnik, волонтерское движение в Абхазии отличается  от волонтерского движения в других странах. 

"Молодежь нашу нужно заинтересовать. Пока она неактивная. Тем не мене, если до них правильно донести свою позицию, как доносят до нас наши руководители, молодежь может быть крайне отзывчивой. И чего уж лукавить, отдает последние силы и с положительным фанатизмом берется за дело", — заметил руководитель группы волонтерского центра при Госкомитете Дмитрий Лагвилава.

Участник семинара Аслан Габния заметил, что волонтерство в каждой стране имеет свою специфику и зависит от менталитета. 

"Мы узнали на лекциях по волонтерству, что в России "сарафанное радио" не работает, для того чтобы собрать большое количество людей. У нас, например, оно является эффективным наравне с социальными сетями. Нашего преподавателя это сильно удивило. И он намерен приехать в Абхазию, чтобы прочувствовать этот менталитет", — сказал Аслан. 

Участники из Абхазии подружились с молодежью из Южной Осетии. 

"Ребята позитивные, доброжелательные, не оставляют без внимания ни одно событие в своей  стране, являются патриотами. Говорили, что мы братья, и никогда не забывают о нас", —  отметил Аслан. 

Тамила Соломко выразила надежду, что в дальнейшем будут организовываться совместные акции с представителями Южной Осетии. 

"Мы могли бы проводить мероприятия у них и  у нас, чтобы ребята узнали друг друга. Сейчас обменялись контактами, надеюсь, в дальнейшем будем сотрудничать", — сказала Тамила Соломко. 

Волонтерский центр при Госкомитете образовался буквально два месяца назад, в нем 8 групп по 20-30 человек в каждой.




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