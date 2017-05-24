Волонтеры Абхазии о семинаре в Москве: учимся работать с молодежью

Об итогах поездки в Москву на семинар по основам социального проектирования на радио Sputnik Абхазия рассказали специалист отдела по работе с молодежью Госкомитета Абхазии по молодежной политике Тамила Соломко, активист Аслан Габния и руководитель группы "Волонтерского Центра" при Госкомитете по молодежной политике Абхазии Дмитрий Лагвилава.
"Такие обстоятельства": участники делегации в Москву на семинар по основам социального проектирования о пользе услышанного
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Делегация из Абхазии в составе 26 человек вернулась из Москвы, где принимала участие в обучающем семинаре, который был посвящен изучению основ социального проектирования для специалистов сферы молодежной политики. Проводил его Международный молодежный центр, при содействии Росмолодежи. Участниками семинара стали активисты, волонтеры, специалисты в области молодежной политики, а также журналисты. Все они прошли пятидневную программу по трем направлениям — СМИ, волонтерство и форумная кампания.
"Поехав в Москву и получив массу информации по волонтерству, у нас есть большее представление о том, как вовлекать ребят, как сделать так, чтобы они не просто стояли, а понимали, для чего они стоят, и понимали, что они делают. Но так как ребята у нас не очень активные, и их нужно постоянно заинтересовывать, мы будем над этим еще работать и работать", — сказала Соломко.
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Об участии делегация из Абхазии в обучающем семинаре в Москве, посвященном изучению основ социального проектирования для специалистов сферы молодежной политики, в студии радио Sputnik рассказали его участники.