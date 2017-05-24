Волонтеры Абхазии о семинаре в Москве: учимся работать с молодежью

Делегация из Абхазии в составе 26 человек вернулась из Москвы, где принимала участие в обучающем семинаре, который был посвящен изучению основ социального проектирования для специалистов сферы молодежной политики. Проводил его Международный молодежный центр, при содействии Росмолодежи. Участниками семинара стали активисты, волонтеры, специалисты в области молодежной политики, а также журналисты. Все они прошли пятидневную программу по трем направлениям — СМИ, волонтерство и форумная кампания.

Полную версию интервью с участниками семинара читайте здесь>>

"Поехав в Москву и получив массу информации по волонтерству, у нас есть большее представление о том, как вовлекать ребят, как сделать так, чтобы они не просто стояли, а понимали, для чего они стоят, и понимали, что они делают. Но так как ребята у нас не очень активные, и их нужно постоянно заинтересовывать, мы будем над этим еще работать и работать", — сказала Соломко.



