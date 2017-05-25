Путешествие вместо бала: необычные выпускные школьников Абхазии

Sputnik, Амра Амичба.

Для выпускников школ наступает радостная пора, отучившись, или отмучившись, у кого как, юноши и девушки вступают во взрослую жизнь. А для родителей это еще и время, хоть и запланированных, но солидных расходов семейного бюджета.

Опрос членов родительских комитетов некоторых школ столицы и районов показал, что в этом году траты на проведение последних звонков и выпускных вечеров значительно уменьшились.

Возможно, подействовал приказ коллегии Министерства образования и науки республики "О проведении выпускных вечеров в общеобразовательных школах", которым запрещен сбор неоправданно крупных средств на приобретение подарков, проведение пышных и неоднократных банкетов.

По словам заместителя министра образования Медеи Ченгелия, никто не запрещает проводить выпускные вечера, но у всех родителей разные возможности, а такие мероприятия должны быть доступны для каждого выпускника.

Оксана, мама выпускницы одной из столичных школ, рассказала, что членов родительского комитета собирало руководство учебного заведения и настоятельно рекомендовало воздержаться от всевозможных сборов.

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"В этом году в школе очень строго с подарками и с всякого рода сборами. Даже цветы на проходной проверяют, — сказала Оксана. — Предупредили, что даже воду не надо приносить. Говорят, начнете с воды, потом приложите кофе и конфеты. Зная директора школы, даже не рискнем что-то заносить на экзамен. Совсем недавно наши дети, которые спортом занимаются, досрочно сдавали экзамены, и там попытки были пресечены. Даже пристыдили, сказали мамам: "Девочки, мы же все обговорили, давайте не будем друг друга обижать".

В среднем по 8 тысяч собирают выпускники на подарки первоклашкам, цветы учителям, виньетки, футболки, услуги фотографа, подарок школе. Одни решили подарить школе картину, другие собираются купить ксерокс в пределах 15 тысяч рублей, памятуя о том, что они очень нуждались в нем во время учебы.

"Нам все время приходилось искать, где снять ксерокопию. Думаю, тем, кто останется в школе после нас, наш подарок очень пригодится", — сказала выпускница Эсма, которая собирается поступать на экономический факультет АГУ.

© Sputnik. Томас Тхайцук Выпускной бал в Сухуме 18

Она поделилась, что купила готовое платье на выпускной вечер за 12 тысяч рублей и туфли за 3 тысячи, а расценки салонов на прически и макияж пока не выясняла и не записывалась.

"Я вообще не крашусь, никогда не ходила делать макияж или вечернюю прическу. Но не хочу ничего вычурного. Макияж будет совсем легкий, незаметный. Вечерняя прическа, мне говорила подруга, стоит примерно 1000-1500 рублей", — сказала она.

Выпускники нескольких школ Сухума, Гудауты, Гагры решили отказаться от помпезного выпускного бала, а на сэкономленные деньги отправятся путешествовать в Москву и Санкт-Петербург.

"Вечера как такового не будет. Уезжаем с классом в Санкт-Петербург. Идем в ресторан на последний звонок. И посчитали, что во второй раз идти в ресторан неинтересно, опять то же самое, — считает выпускница Алиса. — В общем, поехать одному человеку обойдется в 21 тысячу рублей. А если проводить выпускной вечер, который превратился уже в показушное мероприятие, обойдется в три раза дороже, если не больше. Только ведущему вечера платят 20 тысяч, а еще же надо платье купить, туфли, прическу, арендовать помещение, видео и фотооператора нанять. Считаю, что поездка — более разумное решение".

Ее поддержала и мама Лариса, которая отметила, что дети увидят что-то новое, побывают в новом месте и развеются перед вступительными экзаменами в вуз.

"Чем тратиться на два бала — на городской и школьный, на два вечерних платья, прогулки у драмтеатра и застолье в ресторанах и прочее, наши дети захотели куда-то выехать, и я считаю это хорошей идеей. Вместе побудут в дороге, все на равных, в джинсах и маечках. Поедут, пообщаются, побывают в культурной столице России и на белые ночи попадут", — сказала Лариса.

Новое веяние в организации выпускных вечеров в форме путешествия с теплотой восприняли и преподаватели школ, которые вспомнили свое советское прошлое, когда было больше возможностей ездить по республикам теперь уже бывшего Советского Союза.