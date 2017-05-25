Дорогой выпускник: цена прощания со школой

В преддверии предстоящих последних звонков и выпускных вечеров Sputnik Абхазия подготовил инфографику, в которой попытался отразить средние цены на предстоящие праздничные расходы.

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Во сколько обойдется костюм для юношей или готовое платье для девушек, сколько стоит макияж и видеосъемка, а также виньетки и ленты выпускника – узнавали в столичных магазинах одежды, ателье, салонах красоты и профессиональных операторов.

В инфорграфике указаны средние цены на проведение одного выпускного вечера, но по традиции некоторые проводят и два бала – школьный и городской, соответственно и все расходы в таком случает удваиваются.

Опрос членов родительских комитетов некоторых школ столицы и районов показал, что в этом году траты на проведение последних звонков и выпускных вечеров значительно уменьшились.

Возможно, возымел действие приказ коллегии Министерства образования и науки республики "О проведении выпускных вечеров в общеобразовательных школах", принятый в этом году и запрещающий сбор неоправданно крупных средств на приобретение подарков и проведение неоднократных пышных банкетов.



