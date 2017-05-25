Музыковед об Алексее Чичба: настоящий абхаз и одаренный композитор

Sputnik, Амра Амичба.

Даже те, кто профессионально не занимается музыкой, знают хотя бы одно произведение композитора Алексея Чичба. Он автор более 50 песен.

В свое время особой популярностью пользовались песни "Белая кофточка" и "Икалазей" на слова Народного поэта Баграта Шинкуба, а также народные песни "Уарада", "Аураща", "Шаратын", "Озбакь" и другие в аранжировке Чичба. А хоровая песня "Сыны Абхазии", в которой звучит призыв к сынам Апсны идти вперед и только вперед, несмотря ни на какие препятствия, стала своего рода гимном воинов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года.

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Абхазский композитор на основе народных мелодий создал знаменитую ораторию "Герои Киараза". Чичба — автор симфонической поэмы "Абрскил", оперы "Шансоу", кантаты для хора, солистов и оркестра "Апсны", за которую был удостоен республиканской премии. Также кантаты "Поэт и народ" и "Бессмертное имя", в которых воспел патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулиа, и многих других произведений.

"Как Дмитрий Гулиа в абхазской литературе, так Алексей Чичба в музыке, с его именем связано зарождение и развитие академического певческого жанра в Абхазии. Чичба — основатель Государственного симфонического оркестра Абхазии, ансамбля песни и танца в Гудауте, Государственной хоровой капеллы Абхазии", — сказала музыковед Мери Хашба.

С 1956 года Чичба — руководитель и главный дирижер Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии.

Не имея начального музыкального образования, поехал и поступил в консерваторию. С 1957 по 1967 год Чичба — студент теоретико-композиторского отделения Тбилисской государственной консерватории. По возвращении в Абхазию в 1967 году возглавляет Музыкальное училище в Сухуме.

"В консерватории учились 17-летние. А ему за 30 лет. Уже отец большого красивого семейства, приехал учиться, — замечает музыковед. — Алексей Чичба был порядочный человек, настоящий абхазец. Хлебосольный. Не был богат, но пригласить, угостить, поделиться тем, что есть, было для него важным. Все училище тащил к себе домой. А когда открыл при Музыкальном училище интернат для одаренных абхазских детей из деревень, еду для всех готовила его жена. Чичба чувствовал за них ответственность".

В 1970 году абхазский композитор написал музыку к кинокартине украинского режиссера Николая Мащенко "Возрождение" по сценарию Георгия Гулиа. В Киев для записи музыки к фильму поехала Государственная хоровая капелла Абхазии.

А в 1972 году режиссер Михаил Мархолия, писатель Джума Ахуба и доктор искусствоведения Алексей Аргун написали сценарий фильма "Клятва киаразовцев", музыку — Алексей Чичба. В день записи музыки Государственным симфоническим оркестром при "Мосфильме" дирижировал Народный артист России Карэн Хачатурян, который был восхищен "душенаслаждающей и вместе с тем будоражащей музыкой". Чичба же скромно в ответ сказал, что за музыку надо благодарить народ, а он лишь аранжировал уникальные абхазские песни "О ранении" и "О скале", мелодии великих нартов. "Горжусь, что мой народ столетия назад создал эти мощные песни", — отметил Алексей Чичба, и каждый из оркестрантов пожал руку абхазского композитора в знак почитания им заслуг своего народа в музыке.

Алексей Чичба принадлежал к поколению абхазских композиторов, которым суждено было открыть первую страницу абхазской профессиональной музыки, говорят об Алексее Чичба музыковеды.

"Чичба действительно очень много сделал для абхазской музыки и для абхазской культуры. Большой патриот, с его приходом в музыкальное училище не только зазвучали абхазские песни, но и абхазская речь. Он ввел предмет абхазского языка. И читал курс абхазского языка Боча Аджинджал. Это было очень смелым шагом. На упреки о том, что Чичба принимает в училище не только одаренных, но и детей с весьма скромными музыкальными данными, он говорил, моя цель воспитать просвещенных абхазов, приобщить их к высокому искусству классической и современной музыки. Как и все цивилизованные люди, они должны знать и понимать музыку Баха, Моцарта, Бетховена, Прокофьева, Шостаковича, Шнитке", — отметила Мери Хашба. — Без государственного финансирования интернат был обречен. Некоторое время он продержался на собственные сбережения Чичба и энтузиазме преподавателей, обучавших детей бесплатно. Закрытие интерната Чичба переживал очень болезненно, считая его первым своим поражением. Он до конца дней своих мечтал о его возрождении".

© Sputnik. Томас Тхайцук Музыкальная "Эллада"

А выпускники Музыкального училища в годы работы Алексея Чичба составляют музыкальную элиту республики. В их числе Констанин Ченгелия, Тото Аджапуа, Петр Петров, Валерий Чкадуа, Анатолий Хагба, Вячеслав Айба, Иван Шамба, Василий Царгуш, Томас Кокоскир, Юрий Нармания, Марина Шамба, Алла Отырба, Светлана Хочалова-Воронова, Зарема Агумаа и многие другие известные в республике деятели культуры.

"Алексей Чичба открыл талантливого певца Закана Халваш – обладателя красивого тенора, подававшего блестящие надежды. Халваш после окончания Московского музыкально-педагогического института имени Гнесиных в течение ряда лет, до гибели в автокатастрофе, пел в Государственном академическом Большом театре СССР", — заметила музыковед Хашба.

К Алексею Чичба тянулись все. В нем привлекали внутренняя теплота, доброта и удивительное желание помочь, быть всем полезным. Его ученики рассказывали, что, приезжая по делам в Москву, всегда находил время навестить каждого из своих воспитанников, расспросить об успехах в учебе и обязательно оставить им деньги, рассказывает Мери Хашба.

Имя Алексея Чичба присвоено Сухумскому государственному музыкальному училищу.

К 75-летию патриарха абхазской музыкальной культуры Алексея Чичба в 2001 году музыковед Мери Хашба издала монографию о нем под названием "Через тернии к звездам".