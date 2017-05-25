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Чичба Алексей Чантович

Музыковед об Алексее Чичба: настоящий абхаз и одаренный композитор

© Фото: из архива семьи Чичба
В Абхазии
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Заслуженного деятеля искусств Абхазии, композитора Алексея Чичба, которому 25 мая исполнилось бы 92 года, вспоминает доктор исторических наук, музыковед Мери Хашба.

Sputnik, Амра Амичба. 

Даже те, кто профессионально не занимается музыкой, знают хотя бы одно произведение композитора Алексея Чичба. Он автор более 50 песен. 

В свое время  особой популярностью пользовались песни "Белая кофточка" и "Икалазей" на слова Народного поэта Баграта Шинкуба, а также народные песни "Уарада", "Аураща", "Шаратын", "Озбакь" и другие в аранжировке Чичба. А хоровая песня "Сыны Абхазии", в которой звучит призыв к сынам Апсны идти вперед и только вперед, несмотря ни на какие препятствия, стала своего рода гимном воинов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года. 

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Абхазский композитор на основе народных мелодий создал знаменитую ораторию "Герои Киараза". Чичба — автор симфонической поэмы "Абрскил", оперы "Шансоу", кантаты для хора, солистов и оркестра "Апсны", за которую был удостоен республиканской премии. Также кантаты "Поэт и народ" и "Бессмертное имя", в которых воспел патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулиа, и многих других произведений. 

"Как Дмитрий Гулиа в абхазской литературе, так Алексей Чичба в музыке, с его именем связано зарождение и развитие академического певческого жанра в Абхазии. Чичба — основатель Государственного симфонического оркестра Абхазии, ансамбля песни и танца в Гудауте, Государственной хоровой капеллы Абхазии", — сказала музыковед Мери Хашба. 

С 1956 года Чичба — руководитель и главный дирижер Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии. 

Бжания: музучилище – Альма-матер нашего классического искусства.
© Фото: предоставлено Нинель Бжания
Нинель Бжания: музучилище – альма-матер нашего классического искусства

Не имея начального музыкального образования, поехал и поступил в консерваторию. С 1957 по 1967 год Чичба — студент теоретико-композиторского отделения Тбилисской государственной консерватории. По возвращении в Абхазию в 1967 году возглавляет Музыкальное училище в Сухуме.

"В консерватории учились 17-летние. А ему за 30 лет. Уже отец большого красивого семейства, приехал учиться, — замечает музыковед. —  Алексей Чичба был порядочный человек, настоящий абхазец. Хлебосольный. Не был богат, но пригласить, угостить, поделиться тем, что есть, было для него важным. Все училище тащил к себе домой. А когда открыл при Музыкальном училище интернат для одаренных абхазских детей из деревень, еду для всех готовила его жена. Чичба чувствовал за них ответственность". 

В 1970 году абхазский композитор написал музыку к кинокартине украинского режиссера Николая Мащенко "Возрождение" по сценарию Георгия Гулиа. В Киев для записи музыки к фильму поехала Государственная хоровая капелла Абхазии. 

А в 1972 году режиссер Михаил Мархолия, писатель Джума Ахуба и доктор искусствоведения Алексей Аргун написали сценарий фильма "Клятва киаразовцев", музыку — Алексей Чичба. В день записи музыки Государственным симфоническим оркестром при "Мосфильме" дирижировал Народный артист России Карэн Хачатурян, который был восхищен "душенаслаждающей и вместе с тем будоражащей музыкой". Чичба же скромно в ответ сказал, что за музыку надо благодарить народ, а он лишь аранжировал уникальные абхазские песни "О ранении" и "О скале", мелодии великих нартов. "Горжусь, что мой народ столетия назад создал эти мощные песни", — отметил Алексей Чичба, и каждый из оркестрантов пожал руку абхазского композитора в знак почитания им заслуг своего народа в музыке. 

Алексей Чичба принадлежал к поколению абхазских композиторов, которым суждено было открыть первую страницу абхазской профессиональной музыки, говорят об Алексее Чичба музыковеды.

"Чичба действительно очень много сделал для абхазской музыки и для абхазской культуры. Большой патриот, с его приходом в музыкальное училище не только зазвучали абхазские песни, но и абхазская речь. Он ввел предмет абхазского языка. И читал курс абхазского языка Боча Аджинджал. Это было очень смелым шагом. На упреки о том, что Чичба принимает в училище не только одаренных, но и детей с весьма скромными музыкальными данными, он говорил, моя цель воспитать просвещенных абхазов, приобщить их к высокому искусству классической и современной музыки. Как и все цивилизованные люди, они должны знать и понимать музыку Баха, Моцарта, Бетховена, Прокофьева, Шостаковича, Шнитке", —  отметила Мери Хашба. — Без государственного финансирования интернат был обречен. Некоторое время он продержался на собственные сбережения Чичба и энтузиазме преподавателей, обучавших детей бесплатно. Закрытие интерната Чичба переживал очень болезненно, считая его первым своим поражением. Он до конца дней своих мечтал о его возрождении". 

Первая детская школа искусств имени Ковача.
© Sputnik. Томас Тхайцук
Музыкальная "Эллада"

А выпускники Музыкального училища в годы работы Алексея Чичба составляют музыкальную элиту республики. В их числе Констанин Ченгелия, Тото Аджапуа, Петр Петров, Валерий Чкадуа, Анатолий Хагба, Вячеслав Айба, Иван Шамба, Василий Царгуш, Томас Кокоскир, Юрий Нармания, Марина Шамба, Алла Отырба, Светлана Хочалова-Воронова, Зарема Агумаа и многие другие известные в республике деятели культуры. 

"Алексей Чичба открыл талантливого певца Закана Халваш – обладателя красивого тенора, подававшего блестящие надежды. Халваш после окончания Московского музыкально-педагогического института имени Гнесиных в течение ряда лет, до гибели в автокатастрофе, пел в Государственном академическом Большом театре СССР", — заметила музыковед Хашба. 

К Алексею Чичба тянулись все. В нем привлекали внутренняя теплота, доброта и удивительное желание помочь, быть всем полезным. Его ученики рассказывали, что, приезжая по делам в Москву, всегда находил время навестить каждого из своих воспитанников, расспросить об успехах в учебе и обязательно оставить им деньги, рассказывает Мери Хашба.    

Имя Алексея Чичба присвоено Сухумскому государственному музыкальному училищу.

К 75-летию патриарха абхазской музыкальной культуры Алексея Чичба в 2001 году музыковед Мери Хашба издала монографию о нем под названием  "Через тернии к звездам".



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