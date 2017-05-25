Композитор и отец: к 92-летию Алексея Чичба

Композитор Алексей Чичба — автор более 50 песен. В свое время особой популярностью пользовались песни "Белая кофточка" и "Икалазей" на слова Народного поэта Баграта Шинкуба, а также народные песни "Уарада", "Аураща", "Шаратын", "Озбакь" и другие в аранжировке Чичба. А хоровая песня "Сыны Абхазии", в которой звучит призыв к сынам Апсны идти вперед и только вперед, несмотря ни на какие препятствия, стала своего рода гимном воинов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

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Абхазский композитор на основе народных мелодий создал знаменитую ораторию "Герои Киараза". Чичба — автор симфонической поэмы "Абрскил", оперы "Шансоу", кантаты для хора, солистов и оркестра "Апсны", за которую был удостоен республиканской премии. Также кантаты "Поэт и народ" и "Бессмертное имя", в которых воспел патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулиа, и многих других произведений.

Чичба — основатель Государственного симфонического оркестра Абхазии, ансамбля песни и танца в Гудауте, Государственной хоровой капеллы Абхазии. С 1956 года - руководитель и главный дирижер Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии.

С 1957 по 1967 год — Чичба студент теоретико-композиторского отделения Тбилисской государственной консерватории. По возвращении в Абхазию в 1967 году возглавляет Музыкальное училище в Сухуме.

В 1970 году абхазский композитор написал музыку к кинокартине украинского режиссера Николая Мащенко "Возрождение" по сценарию Георгия Гулиа.



