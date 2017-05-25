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XIX Международный фестиваль Интермузей-2017

Арсалия об "Интермузее": хорошая площадка для дальнейшего сотрудничества

© Sputnik. Владимир Вяткин
В Абхазии
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Абхазская делегация во главе с министром культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвирой Арсалия участвует в XIX Международном фестивале "Интермузей-2017", который открылся в Москве 25 мая.

СУХУМ, 25 май —  Sputnik, Амра Амичба. "Интермузей" торжественно открыл министр культуры России Владимир Мединский. Об этом сообщила Sputnik по телефону из Москвы министр культуры и охраны историко-культурного наследия  Эльвира Арсалия. 

По ее словам, программа, которую на три года подписали министерства культуры Абхазии и России позволит обмениваться специалистами, делать совместные проекты. 

"Это очень хорошая площадка для того, чтобы обговорить дальнейшие действия по сотрудничеству, — подчеркнула Арсалия.  - Экспозицию посетил посол Абхазии в России Игорь Ахба. Приходят представители ученого мира, искусства, культуры, науки. Очень активно проходят мероприятия".

Министр культуры Абхазии рассказала, что экспозиция Абхазского государственного музея вызывает интерес у посетителей.

Эльвира Арсалия и Батал Кобахия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Интересна, в частности, этнография, и, конечно же, интерактивная подача материала на мониторах. Выставлены оцифрованные артефакты из других отделов музея — археологии, современной истории, естественной природы. Все спрашивают, обмениваются контактами. И мы очень рады, что в крупнейшем таком международном музейном форуме вместе с такими странами, как Китай, Сербия, очень много крупных национальных музеев, и, конечно, нам приятно, что это меропритяие совпало со 100-летием нашего главного музея —  Абхазского государственного музея", — отметила Эльвира Арсалия. 

Министр сообщила, что в течение дня будет проходить деловая программа и разные мероприятия: музей будущего, музейная коммуникация. 

Полную версию радиоинтервью с Эльвирой Арсалия слушайте здесь

"Например, завтра пройдет очень крупное мероприятие — круглый стол реставраторов России, куда организаторы пригласили международных экспертов. Замминистра культуры и охраны-историко-культурного наследия Батал Кобахия принимает участие в работе этого круглого стола", — сказала Арсалия.  

XIX Международный фестивал "Интермузей-2017" будет проходить до 29 мая.  Экспозиция Абхазского госмузея будет работать с утра до вечера в свободном режиме посещения. 



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