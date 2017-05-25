Арсалия об "Интермузее": хорошая площадка для дальнейшего сотрудничества

СУХУМ, 25 май — Sputnik, Амра Амичба. "Интермузей" торжественно открыл министр культуры России Владимир Мединский. Об этом сообщила Sputnik по телефону из Москвы министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

По ее словам, программа, которую на три года подписали министерства культуры Абхазии и России позволит обмениваться специалистами, делать совместные проекты.

"Это очень хорошая площадка для того, чтобы обговорить дальнейшие действия по сотрудничеству, — подчеркнула Арсалия. - Экспозицию посетил посол Абхазии в России Игорь Ахба. Приходят представители ученого мира, искусства, культуры, науки. Очень активно проходят мероприятия".

Министр культуры Абхазии рассказала, что экспозиция Абхазского государственного музея вызывает интерес у посетителей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Минкультуры: Абхазия представит на "Интермузее" этнографическую экспозицию

"Интересна, в частности, этнография, и, конечно же, интерактивная подача материала на мониторах. Выставлены оцифрованные артефакты из других отделов музея — археологии, современной истории, естественной природы. Все спрашивают, обмениваются контактами. И мы очень рады, что в крупнейшем таком международном музейном форуме вместе с такими странами, как Китай, Сербия, очень много крупных национальных музеев, и, конечно, нам приятно, что это меропритяие совпало со 100-летием нашего главного музея — Абхазского государственного музея", — отметила Эльвира Арсалия.

Министр сообщила, что в течение дня будет проходить деловая программа и разные мероприятия: музей будущего, музейная коммуникация.

Полную версию радиоинтервью с Эльвирой Арсалия слушайте здесь

"Например, завтра пройдет очень крупное мероприятие — круглый стол реставраторов России, куда организаторы пригласили международных экспертов. Замминистра культуры и охраны-историко-культурного наследия Батал Кобахия принимает участие в работе этого круглого стола", — сказала Арсалия.

XIX Международный фестивал "Интермузей-2017" будет проходить до 29 мая. Экспозиция Абхазского госмузея будет работать с утра до вечера в свободном режиме посещения.